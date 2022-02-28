Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

Киевляне под звуки сирен взяли в осаду супермаркеты за час до открытия – фото

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 февраля, 09:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Возле магазинов – огромные очереди
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 28 февраля закончился жесткий комендантский час, который продолжался 36 часов.

Жители столицы с самого утра, задолго до открытия магазинов, выстроились в огромные очереди за продуктами.

Реклама

Утром в понедельник в Киеве прозвучали сирены, извещающие о воздушной опасности, однако людей это не отпугивает.

/ Фото: "Сегодня"

/ Фото: "Сегодня"

Реклама

/ Фото: "Сегодня"

/ Фото: "Сегодня"

Комендантский час "на паузе"

В понедельник, 28 февраля, в Киеве закончился жесткий комендантский час. Теперь он будет действовать только с 22:00 до 7:00.

Реклама

В Киеве с 08:00 заработали продуктовые магазины и коммунальный транспорт, однако поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.

Столичные власти просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости. Также отмечается, что произошли некоторые изменения:

"После 08:00 вы выйдете в город, увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Харьковской области продлили комендантский час Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Doodle Сегодня
28 февраля. Уоллес Карозерс. В этот день 87 лет назад американец синтезировал первое в мире синтетическое волокно – нейлон…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять