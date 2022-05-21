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Киевская область в безопасности? Зеленский вернул главу ОГА

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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21 мая, 15:25
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Алексей Кулеба вернулся на свой довоенный пост
Зеленский вернул Кулебу на пост главы Киевской ОГА
Зеленский вернул Кулебу на пост главы Киевской ОГА / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации. Другим указом он уволил с этой должности Александра Павлюка. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В Офисе главы государства отметили, что Александр Павлюк, будучи главой ОВА, смог усилить взаимодействие между военными, исполнительной властью и органами местного самоуправления в регионе. С использованием военного опыта работы в сложных условиях противостояния врагу вокруг Киева были созданы новые мощные оборонительные линии.

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Именно во время председательства Александра Павлюка Киевская область была полностью освобождена от российских оккупантов. Сразу после этого началась работа по восстановлению инфраструктуры: разминирование территории, расчистка завалов, восстановление дорожной и критической инфраструктуры, возобновление электроснабжения, подача воды и газа в дома на территориях, которые были под оккупацией.

Старый новый глава Киевской ОГА

Алексей Кулеба возглавлял Киевскую облгосадминистрацию до 15 марта, когда вместо него президент назначил главой Киевской ОВА экс-командующего Операцией Объединенных сил Александра Павлюка. Зеленский объяснил это необходимостью усиления обороны столицы. Глава государства также отмечал, что уволенный с этой должности Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

В первый раз Алексей Кулеба был назначен председателем Киевской ОГА 9 февраля этого года, до полномасштабного вторжения РФ. Решение о его замене 15 марта приняли в связи с тогдашними намерениями оккупантов захватить Киев. Так что, судя по возвращению Кулебы, опасность для столицы миновала.

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Кулеба окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Международная экономика", квалификация магистра по международной экономике. Кандидат наук по государственному управлению. До назначения главой Киевской ОГА был заместителем главы ОГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, ранее работал директором Департамента городского благоустройства КГГА.

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