Киевсовет принял бюджет на 2021 год: куда и сколько дадут денег

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021 год. Такое решение в четверг, 24 декабря, поддержали 74 депутата. Также Киевсовет принял Программу экономического и социального развития столицы на 2021-2023 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы – около 57,8 млрд.
Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту.
Основным направлением финансирования является сфера образования – на нее выделили 24,7 млрд грн. Это – 43% от всех расходов городского бюджета. Кроме того, в смете Киева запланировали:
- на транспорт и дорожное хозяйство – 8,7 млрд грн;
- на здравоохранение – почти 6,2 млрд грн;
- социальную защиту – 5,1 млрд грн;
- ЖКХ – почти 3,8 млрд грн;
- культуру и искусство – около 1,6 млрд грн;
- физическую культуру и спорт – почти 1,3 млрд грн;
- обслуживание местного долга – 415,5 млн грн;
- строительство – 235,2 млн грн.
Уменьшение расходов на медицину по сравнению с предыдущими годами мэр Киева Виталий Кличко объяснил тем, что с апреля этого года, согласно медицинской реформе, медучреждения столицы финансируются Национальной службой здоровья Украины. То есть, сегодня больницы финансирует непосредственно государство. Из Государственного бюджета финансируют приобретение медикаментов, оплату питания, зарплаты врачам.
Стоит заметить, что доходная часть бюджета будет сформирована за счет следующих поступлений:
- НДФЛ – 27,6 млрд грн;
- местные налоги – 13,8 млрд грн;
- трансферты – 7,5 млрд грн;
- акцизный налог – 2 млрд грн;
- средства от продажи земли – почти 850 млн грн;
- другие поступления – 8,2 млрд грн.
Напомним, вокруг бюджета Киева постоянно возникают скандалы. Так, в Киеве на строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода, которое длится уже более 15 лет, пытались украсть из бюджета 80 млн гривен.
Также напомним, в бюджете столицы на 2020 год в приоритете были образование, транспорт и ЖКХ.
Сайт "Сегодня" рассказывал, как Верховная Рада принимала госбюджет-2021:
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