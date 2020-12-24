Киевсовет принял бюджет на 2021 год: куда и сколько дадут денег

В приоритетах – образование, транспорт и здравоохранение

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021 год. Такое решение в четверг, 24 декабря, поддержали 74 депутата. Также Киевсовет принял Программу экономического и социального развития столицы на 2021-2023 годы.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы – около 57,8 млрд.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту.

Основным направлением финансирования является сфера образования – на нее выделили 24,7 млрд грн. Это – 43% от всех расходов городского бюджета. Кроме того, в смете Киева запланировали:

на транспорт и дорожное хозяйство – 8,7 млрд грн;

на здравоохранение – почти 6,2 млрд грн;

социальную защиту – 5,1 млрд грн;

ЖКХ – почти 3,8 млрд грн;

культуру и искусство – около 1,6 млрд грн;

физическую культуру и спорт – почти 1,3 млрд грн;

обслуживание местного долга – 415,5 млн грн;

строительство – 235,2 млн грн.

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Уменьшение расходов на медицину по сравнению с предыдущими годами мэр Киева Виталий Кличко объяснил тем, что с апреля этого года, согласно медицинской реформе, медучреждения столицы финансируются Национальной службой здоровья Украины. То есть, сегодня больницы финансирует непосредственно государство. Из Государственного бюджета финансируют приобретение медикаментов, оплату питания, зарплаты врачам.

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Стоит заметить, что доходная часть бюджета будет сформирована за счет следующих поступлений:

НДФЛ – 27,6 млрд грн;

местные налоги – 13,8 млрд грн;

трансферты – 7,5 млрд грн;

акцизный налог – 2 млрд грн;

средства от продажи земли – почти 850 млн грн;

другие поступления – 8,2 млрд грн.

Напомним, вокруг бюджета Киева постоянно возникают скандалы. Так, в Киеве на строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода, которое длится уже более 15 лет, пытались украсть из бюджета 80 млн гривен.

Также напомним, в бюджете столицы на 2020 год в приоритете были образование, транспорт и ЖКХ.

Сайт "Сегодня" рассказывал, как Верховная Рада принимала госбюджет-2021:

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