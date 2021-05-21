Кличко: давление на столичную власть продолжается

Давление на столичную власть продолжается. Фото: скрин

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что давление на столичную власть продолжается, вечером в четверг правоохранители пришли с обысками на КП "Киевтеплоэнерго".

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.



"Да. Проверки и обыски продолжаются. Например, вчера вечером прокуратура и налоговая полиция пришли в КП "Киевтеплоэнерго". После того, как утром – искали что-то в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА), структурные подразделения предоставляют всю документацию. Даже ту, что не касается производств, по которым приходят правоохранители. Такие массовые внезапные облавы и постановочные акции – это, еще раз подчеркну, манипуляции для дискредитации городской власти. Попытка дестабилизировать ситуацию в столице" - сказал Кличко.

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Мэр отметил, что вновь обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить подробный отчет о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов.



"Напомню, с 2015-го года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА совершил 385 проверок. И передал правоохранителям материалы по 316-ти объектами аудита. Поэтому вопрос: какова ситуация с этими делами? Почему несколько лет ждали, а теперь реагируют на результаты наших проверок? Только руки дошли надо срочно заляпать Кличко и столичную власть?"- добавил мэр.

Ранее мы писали, что в КГГА сообщили о новом обыске.

Напомним, по мнению мэра Киева Виталия Кличко, что обыски на киевских коммунальных предприятиях в последнее время проходят не случайно, таким образом власть якобы пытается проучить и "поставить на место" руководство столицы.