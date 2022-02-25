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Кличко: эта ночь будет очень тяжелой, российские военные – впритык к Киеву

Богдан Аминов Богдан Аминов Product Lead Дивизиона политического контента
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25 февраля, 21:03
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Городской глава сообщил, что столицу готовы защищать ВСУ и в частности бойцы территориальной обороны
Кличко: "Ситуация для Киева – без преувеличения – угрожающая"
Кличко: "Ситуация для Киева – без преувеличения – угрожающая" / Фото: Коллаж: Сегодня

Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что российские военные подобрались впритык к столице Украины. В связи с этим размещены блокпосты не только на основных въездах в город, но и будет перекрыто движение возле стратегических объектов.

Об этом Виталий Кличко написал на своей странице в Telegram.

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"Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Следующая ночь, под утро, будет очень тяжелой. Российские военные впритык к столице. Военные и правоохранители обезвреживают диверсионные группы", – сообщил он.

По словам мэра, под особый контроль и охрану были взяты мосты, где сейчас дежурят наша военная техника.

Кличко также добавил, что на данный момент 112-я бригада территориальной обороны Киева укомплектована на сто процентов. Идет подготовка к созданию новых военных подразделений.

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Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский записал видеообращение со двора Банковой в Киеве, где объявил, что вместе с правительством остается в столице.

А в МВД анонсировали заход Вооруженных Сил Украины в город. Местных жителей попросили нигде не сообщать о передвижениях наших защитников.

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