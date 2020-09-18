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Кличко идет в мэры Киева

18 сентября, 12:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Его выдвинула партия "УДАР"

Действующий мэр Киева Виталий Кличко будет участвовать в выборах на пост главы столицы. Его выдвинули от партии "УДАР". Об этом стало известно 18 сентября.

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Соответствующее заявление сделали во время собрания Киевской городской местной организации политической партии "УДАР".

Напомним, ранее на сборах столичной организации "Европейской солидарности" ее глава Владимир Прокопив заявил, что их политическая сила поддерживает действующего мэра на будущих выборах в столице.

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Однако на это отреагировал Кличко и заявил, что его не интересует поддержка партии "Европейская солидарность" и на выборы в столице его партия "УДАР" идет самостоятельно.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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выборы мэр Киева Виталий Кличко местные выборы
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