Кличко назвал дату, когда киевляне могут вернуться домой

Однако полностью гарантировать безопасность мэр не может

До сегодняшнего дня Кличко не рекомендовал жителям столицы возвращаться домой / Коллаж "Сегодня"

Власти столицы Украины определились, когда примерно жители Киева могут уже возвращаться домой, откуда было рекомендовано эвакуироваться в первые дни нападения России на Украину 73 дня назад.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Что известно

"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно будет постепенно возвращаться в столицу", – Виталий Кличко впервые прокомментировал, когда жителям Киева можно будет возвращаться домой.

На своей странице в Фейсбуке градоначальник сообщил, что на 8-9 мая не будет вводиться в Киеве комендантский час.

"Город в эти дни никаких мероприятий проводить тоже не планирует. Потому что, напомню, во время военного положения массовые меры запрещены. Если кто-нибудь захочет пойти возложить цветы, он может это сделать в частном порядке", – сообщил Кличко.

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