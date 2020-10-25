Кличко поддерживают все: как голосовали молодежь и старшее поколение

По итогам выборов мэра Киева Виталий Кличко с большим отрывом опережает своих конкурентов. Совместный проект студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" выяснил, кому из кандидатов отдавали предпочтения разные поколения киевлян – от 18-летних до пенсионеров.

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Отметим, что социологи компании Liberty Report, которые проводили опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров.

Как мы уже сегодня сообщали, согласно данным экзитпола, Виталий Кличко набрал почти 46% голосов – все возрастные категории поддержали действующего мэра, а вот с его конкурентами выбор киевлян немного отличался. Более молодое поколение отдавало предпочтение Сергею Притуле, в то же время пенсионеры и люди немного младше – за бывшего мэра столицы Александра Попова.

Категория избирателей в возрасте 18-29 лет

30-44 лет

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45-59 лет

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60+

Как сообщали новости "Сегодня", партия Виталия Кличко УДАР тоже выиграла выборы. А всего в Киевский горсовет, по предварительным данным, проходят семь партий.

В свою очередь сам Виталий Кличко не ожидал таких результатов выборов в мэры. Также он объяснил высокую поддержку своего соперника Александра Попова.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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