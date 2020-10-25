Українська
$ 28,29
33,55
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Кличко поддерживают все: как голосовали молодежь и старшее поколение

25 октября, 23:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кроме действующего мэра, молодежь поддерживала Притулу

По итогам выборов мэра Киева Виталий Кличко с большим отрывом опережает своих конкурентов. Совместный проект студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" выяснил, кому из кандидатов отдавали предпочтения разные поколения киевлян – от 18-летних до пенсионеров.

Реклама

Отметим, что социологи компании Liberty Report, которые проводили опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров.

Как мы уже сегодня сообщали, согласно данным экзитпола, Виталий Кличко набрал почти 46% голосов – все возрастные категории поддержали действующего мэра, а вот с его конкурентами выбор киевлян немного отличался. Более молодое поколение отдавало предпочтение Сергею Притуле, в то же время пенсионеры и люди немного младше – за бывшего мэра столицы Александра Попова.

Категория избирателей в возрасте 18-29 лет

30-44 лет

В тренде
В Оболонском районе Киева произошел взрыв (фото)

45-59 лет

Реклама

60+

Как сообщали новости "Сегодня", партия Виталия Кличко УДАР тоже выиграла выборы. А всего в Киевский горсовет, по предварительным данным, проходят семь партий.

В свою очередь сам Виталий Кличко не ожидал таких результатов выборов в мэры. Также он объяснил высокую поддержку своего соперника Александра Попова.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама

Киев Виталий Кличко выборы мэра местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Был удивлен". Кличко не ожидал таких результатов выборов в мэрыВласть
Виталий Кличко побеждает на выборах в мэры Киева – экзитпол
Виталий Кличко побеждает на выборах в мэры Киева – экзитполВласть
Подкуп избирателей: в Киевской области кандидат вручил учителям конверты с деньгами
Подкуп избирателей: в Киевской области кандидат вручил учителям конверты с деньгамиПроисшествия
Сергей Притула идет в мэры Киева. Что мы знаем об этом кандидате
Сергей Притула идет в мэры Киева. Что мы знаем об этом кандидатеВласть
В Киеве зафиксировали первые нарушения на выборах: фото
В Киеве зафиксировали первые нарушения на выборах: фотоВласть
Партия
Партия "УДАР" побеждает на выборах в Киевский горсовет – экзитполВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять