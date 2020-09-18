Кличко потроллил Верещук красным зонтиком (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко пошутил над своей оппоненткой, народным депутатом Украины Ириной Верещук. После того, как в Сети активно обсуждали съемку предвыборного ролика "слуги народа", где Верещук "полетала" над "мостом Кличко" с зеленым зонтиком, мэр тоже опубликовал фото с зонтом.

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Соответствующий снимок он разместил в своем Telegram-канале.

"Используйте зонтик по назначению", - написал Кличко.

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Напомним, недавно кадры с подвешенной в воздухе Верещук вызвали бойкое обсуждение в соцсетях, пользователи которых сравнивали ее с Мэри Поппинс и не только. Смотрите, как люди шутили над этим инцидентом.

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В то же время сама Ирина Верещук в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказала, что совершенно не понимает ажиотажа вокруг своего ролика. Видео, по ее словам, символизирует ветер перемен.

Также мы сообщали, что "слуга народа" Ирина Верещук вызвала на предвыборные дебаты нынешнего киевского городского голову Виталия Кличко.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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