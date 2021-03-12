Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, грозит ли Киеву новый локдаун.
Об этом мэр сообщил в Telegram.
Он напомнил, что вводит строгий карантин правительство своим решением.
"Правительство может снова ввести локдаун во всей стране, если большинство областей окажутся в красной зоне карантина", – написал Кличко.
По его словам, самая сложная ситуация на западе страны.
"Столица пока держится. Мы сейчас находимся в оранжевой зоне. Ситуация пока контролируемая", – добавил мэр.
Напомним, что в Киеве за прошлые сутки 896 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице всего за период пандемии 144 910.
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