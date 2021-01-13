Кличко рассказал, повысят ли в Киеве тарифы на отопление и горячую воду

Пока в Украине готовятся снизить цену на газ для населения, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице цены на отопление и горячую воду не повысятся этой зимой.

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Об этом он сказал на брифинге.

Он напомнил, что вопрос тарифов поднимается каждый отопительный сезон, а причиной для пересмотра цен является повышение стоимости газа, который применяется для нагрева воды.

"Киев имеет обоснованный и утвержденный план расчетов, но в этом отопительном сезоне цена услуг на горячую воду и отопление не изменится. Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам 2019 года", – заявил Кличко.

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При этом мэр отметил, что киевляне сами могут повлиять на суммы в платежках. По его словам, почти 800 домов уже воспользовались городскими программами по энергосбережению, а термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги в 2-3 раза.

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Тем временем в Украине не утихают протесты по поводу значительного роста цены на природный газ для населения. Недовольны те, кто обогревает газом жилье и при этом не получает субсидию, прежде всего это жители сел и небольших городов. Власти уже заявили, что газ подешевеет, но за счет чего, когда и на сколько на самом деле снизится его стоимость, пока неясно. Сайт "Сегодня" разобрался, изменится ли цена на газ после протестов и заявления президента.

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