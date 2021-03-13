Кличко с гранатой и пулеметом: мэрию Киева вывезли на стрельбы (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко прошел военный инструктаж, организованный для руководства столицы в учебном центре "Десна".
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Руководство города ответственное за безопасность в столице. И должно быть готово к любым событий", – заявил киевский градоначальник.
В учениях, помимо Кличка, принимали участие заместители главы КГГА и главы районов Киева. Помимо собственно инструктажа, они ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения, прошли боевую подготовку, участвовали в стрельбах.
А военный комиссар столицы Сергей Клявлин отметил достаточно высокий уровень подготовки большинства участников учений.
"Многие из нас служили в армии, но навыки надо совершенствовать", – призвал Виталий Кличко.
Он отметил, что такие учения будут проводиться для руководства города регулярно.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, грозит ли Киеву новый локдаун.
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