Кличко с гранатой и пулеметом: мэрию Киева вывезли на стрельбы (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко прошел военный инструктаж, организованный для руководства столицы в учебном центре "Десна".

Реклама

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Руководство города ответственное за безопасность в столице. И должно быть готово к любым событий", – заявил киевский градоначальник.

Фото: Кличко – мер/Facebook

Реклама

В учениях, помимо Кличка, принимали участие заместители главы КГГА и главы районов Киева. Помимо собственно инструктажа, они ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения, прошли боевую подготовку, участвовали в стрельбах.

Фото: Кличко – мер/Facebook

А военный комиссар столицы Сергей Клявлин отметил достаточно высокий уровень подготовки большинства участников учений.

Реклама Фото: Кличко – мер/Facebook В тренде Кличко рассказал, грозит ли Киеву новый локдаун

"Многие из нас служили в армии, но навыки надо совершенствовать", – призвал Виталий Кличко.

Фото: Кличко – мер/Facebook

Он отметил, что такие учения будут проводиться для руководства города регулярно.

Реклама

Фото: Кличко – мер/Facebook

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, грозит ли Киеву новый локдаун.

Также мы писали, что мэр окунулся в прорубь в затоке около парка "Дружбы Народов" в Деснянском районе.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама