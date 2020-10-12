Кличко, Шовковский, Бондаренко: кто идет на выборы в Киевсовет от партии "Удар"

Партия "УДАР" представила своих кандидатов в депутаты Киевсовета. Их лидер – действующий мэр Киева Виталий Кличко. Также в список вошли: Александр Шовсковский, Юлия Хан, Роман Ратушный, Марина Хонда и другие.
Отметим, всего количество кандидатов в списках 1606, а от партии "Удар" зарегистрировано 120 человек. Публикуем первую двадцатку от партии "Удар".
1. Виталий Кличко – кандидат на должность мэра Киева, действующий мэр Киева и знаменитый боксер в прошлом.
2. Александр Шовковский – украинский футболист, игравший на позиции вратаря, ассистент главного тренера сборной Украины.
3. Юлия Лымарь – журналист, редактор.
4. Екатерина Кириченко – депутат Киевсовета 7 созыва от партии "Удар".
5. Владислав Андронов – государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
6. Роман Романюк - заслуженный юрист Украины, народный депутат Украины VII, VIII созывов.
7. Дмитрий Белоцерковец – экс-нардеп ЕС и директор Департамента городского благоустройства КГГА.
8. Владимир Бондаренко - политический и общественный деятель, народный депутат Украины, в прошлом глава Киевсовета, член партии "Реформы и порядок".
9. Леся Петровская – сурдопереводчик.
10. Юлия Хан – руководитель департамента молодежи и спорта Киевской городсокй государственной администрации.
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11. Илья Кушнир - сын главы правления крупнейшего столичного застройщика ОАО "ХК "Киевгорстрой".
12. Марина Хонда - заместитель председателя Киевсовета по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.
13. Роман Ткачук – начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.
14. Александр Канюра – врач, ученый, общественный деятель и политик.
15. Мария Новицкая – кандидат юридических наук, советник директора НИИ интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины.
16. Павел Рябикин – бывший народный депутат, бывший замминистра транспорта и связи, экс-замглавы КГГА.
17. Снежана Гордиец – адвокат.
18. Надежда Стечишина – замдиректора департамента стратегического развития.
19. Роман Ратушный – активист в сфере медиа и защиты Киева от незаконных застроек..
20. Егор Чечеринда – журналист, писатель.
Ранее мы писали кто идет на выборы в Киевсовет от партии "Слуга народа".
А также кого ведут на выборы в Киевсовет партии – все списки кандидатов.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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