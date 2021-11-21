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Конец дистанционки. Школьники Киева завтра вернутся за парты

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
21 ноября, 15:04
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Решение о возобновлении офлайн-обучения приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА
В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение
В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение в учебных заведениях, а также в художественных школах.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.

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С понедельника возобновят образовательный процесс в помещениях учебных заведений всех типов и форм собственности:

  • специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования;
  • заведений физической культуры и спорта;
  • художественных школ и художественных учреждений.

Восстановить очное обучение учреждения могут при соблюдении противоэпидемических требований, установленных правительством для красной зоны.

Коронавирус в Украине

За сутки 20 ноября в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них заболело детей – 894, медработников – 99).

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Также за прошлые сутки:

  • госпитализировано – 4048 человек;
  • летальных исходов – 377;
  • выздоровели – 14 450 человек.

За все время пандемии в Украине проведено 15 542 112 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

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Ранее мы писали:

  • На Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, которые купили поддельные сертификаты или же имеют настоящие, но прививку не делали.
  • В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.

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