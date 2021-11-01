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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

Красная зона в Киеве: когда дети вернутся в школу

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
1 ноября, 12:22
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С 1 ноября в Киеве все школы перевели на дистанционное обучение из-за красной зоны адаптивного карантина
В Киеве ввели красную зону карантина
В Киеве ввели красную зону карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

Школы Киева могут перейти на очное обучение в том случае, когда стабилизируются или снизятся показатели заболеваемости COVID-19.

Об этом сказал глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "Украина 24".

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"С целью снижения роста заболеваемости именно ограничение общения данного коллектива детей со взрослыми, а это почти 30% – более 900 тысяч человек (учащиеся и педагоги) – позволит снизить распространение эпидемии в Киеве. Поэтому на этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение", – сказал Рубан.

Решение по школам будет приниматься городской комиссией ТЭБ и ЧС.

"Теоретически можно это предложить, когда будут показатели стабилизироваться или снижаться, но сегодня таких показателей нет", – добавил Рубан.

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Список новых ограничений в столице

  • Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
  • С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
  • Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
  • Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
  • Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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