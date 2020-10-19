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Кучеренко, Москаль и Зубко: кто баллотируется в Киевсовет от "Батькивщины"

19 октября, 13:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Партия зарегистрировала 120 кандидатов

В воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы. В Киевсовет идут 24 партии, которые представили более двух тысяч кандидатов.

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Политическая партия "Батькивщина" выдвинула 120 кандидатов. Вот первая десятка:

1. Алексей Кучеренко – бывший министр по вопросам ЖКХ, народный депутат Верховной рады Украины III, V и VI созыва. Кандидат социологических наук. Глава Союза собственников жилья Украины.

2. Виталий Нестор - глава киевской "Батькивщины". Руководитель общественной организации "Центр защиты киевлян".

3. Денис Москаль – депутат Киеврады от "Батькивщины".

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4. Александра Кужель – народный депутат трех созывов. В "Батькивщине" — с 2012 года, была заместителем Сергея Тигипко в партии "Сильная Украина".

5. Ольга Гоцуляк – педагог.

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6. Алла Шлапак – депутат Киеврады от "Едности". В 2006–2014 годах была депутатом от Блока Черновецкого, возглавляла фракцию и была его советником.

7. Юрий Зубко – депутат Киеврады от "Солидарности". С 2015 года — управляющий делами ХК "Киевгорстрой", а с 2018-го — еще и совладелец научно-производственной фирмы "Днепропроект".

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8. Елена Марченко – первая замглавы Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

9. Владимир Слончак – экс-заместитель мэра Киева Виталия Кличко. Глава набсовета "Киевгорстроя".

10. Богдана Тимощук – глава Подольской районной организации партии "Батькивщина".

Ранее мы писали о том, кто идет в мэры Киева.

Напомним, кто идет на выборы в Киесовет от партии "Слуга народа", а также партия "УДАР.

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партия Батькивщина выборы 2020

Источник: Сегодня

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