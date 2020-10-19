Кучеренко, Москаль и Зубко: кто баллотируется в Киевсовет от "Батькивщины"

В воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы. В Киевсовет идут 24 партии, которые представили более двух тысяч кандидатов.
Политическая партия "Батькивщина" выдвинула 120 кандидатов. Вот первая десятка:
1. Алексей Кучеренко – бывший министр по вопросам ЖКХ, народный депутат Верховной рады Украины III, V и VI созыва. Кандидат социологических наук. Глава Союза собственников жилья Украины.
2. Виталий Нестор - глава киевской "Батькивщины". Руководитель общественной организации "Центр защиты киевлян".
3. Денис Москаль – депутат Киеврады от "Батькивщины".
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4. Александра Кужель – народный депутат трех созывов. В "Батькивщине" — с 2012 года, была заместителем Сергея Тигипко в партии "Сильная Украина".
5. Ольга Гоцуляк – педагог.
6. Алла Шлапак – депутат Киеврады от "Едности". В 2006–2014 годах была депутатом от Блока Черновецкого, возглавляла фракцию и была его советником.
7. Юрий Зубко – депутат Киеврады от "Солидарности". С 2015 года — управляющий делами ХК "Киевгорстрой", а с 2018-го — еще и совладелец научно-производственной фирмы "Днепропроект".
8. Елена Марченко – первая замглавы Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.
9. Владимир Слончак – экс-заместитель мэра Киева Виталия Кличко. Глава набсовета "Киевгорстроя".
10. Богдана Тимощук – глава Подольской районной организации партии "Батькивщина".
Ранее мы писали о том, кто идет в мэры Киева.
Напомним, кто идет на выборы в Киесовет от партии "Слуга народа", а также партия "УДАР.
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