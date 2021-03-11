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Министр культуры и информполитики публично вакцинировался от COVID-19 (фото)

11 марта, 16:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Александр Ткаченко разделил одну ампулу с врачами

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в четверг, 11 марта, вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Считаю рекламу вакцинации от COVID-19 очень важным шагом. Все мы хотим безоговорочно заходить в кафе. Все мы хотим безопасно находиться среди других зрителей в кинотеатре", – написал Ткаченко.

Министр подчеркнул, что одну ампулу на несколько доз разделил с врачами.

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"Призываю всех украинских звезд и политиков принять участие в презентации вакцинации в нашей стране", – добавил он.

Ранее мы писали, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко вакцинировался от COVID-19.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 11 марта в Украине уже вакцинированы 29 378 человек. А недавно Минздрав внес изменения в дорожную карту вакцинации и разрешили делать прививки известным и публичным людям в случае, если кто-то из приоритетной группы отказывается от прививки.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Киев прививка вакцинация коронавирус Александр Ткаченко

Источник: Сегодня

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