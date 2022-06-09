Киевсовет ответил Минску за пособничество России в войне

Вторжение оккупантов со стороны Беларуси никто не забудет

Кличко сказал, что с Минском больше не дружим / Коллаж "Сегодня"

Минск потерял свой почетный статус города-побратима Киева. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Киевсовета, которое прошло 9 июня.

Сообщение об этом появилось на телеграм-канале мэра Киева Виталия Кличко.

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Что известно

"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", – говорится в сообщении.

Соответствующая договоренность была заключена со столицей тогда дружественной Беларуси в 1997 году. В целом в побратимах у Киева 47 городов, среди которых нет городов коалиции-агрессора – России и Беларуси.

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