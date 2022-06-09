Киевсовет ответил Минску за пособничество России в войне

Минск потерял свой почетный статус города-побратима Киева. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Киевсовета, которое прошло 9 июня.
Сообщение об этом появилось на телеграм-канале мэра Киева Виталия Кличко.
Что известно
"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", – говорится в сообщении.
Соответствующая договоренность была заключена со столицей тогда дружественной Беларуси в 1997 году. В целом в побратимах у Киева 47 городов, среди которых нет городов коалиции-агрессора – России и Беларуси.
Обстановка
- 7 июня Министерство обороны Беларуси заявило о начале учений по переходу с мирного на военное время.
- На данный момент в Волынской области есть угроза переброски диверсионно-разведывательных групп с территории Беларуси на нашу территорию. Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал, что вдоль украинской границы в Беларуси накапливается российская техника, включая "Искандеры", зенитные ракетные системы С-400 и авиацию.
- По словам президента Владимира Зеленского, пока нет реальных рисков атаки со стороны северного соседа. Однако Украина готовится ко всем возможным сценариям.