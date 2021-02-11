Українська
$ 27,77
33,67
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Московский или Бандеры? Что значит решение суда о переименовании проспекта

11 февраля, 16:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Рассказываем, почему суд отменил решение о переименовании

В Киеве Окружной административный суд отменил переименование трех улиц, переулка и проспекта, признав принятое Киевским городским советом решение в августе 2016 года противоправным.

Реклама

В свою очередь в КГГА заявили, что решение суда принято через четыре года после подачи иска и оно не обосновано.

Суд отменил решение киевских властей, которым должны были переименовать:

  • улицу Баумана в улицу Януша Корчака (Шевченковский район);
  • улицу Кутузова – в улицу Генерала Алмазова (Печерский район);
  • улицу Суворова – в улицу Михаила Омеляновича-Павленко (Печерский район);
  • переулок Кутузова – в переулок Евгения Гуцало (Печерский район);
  • Московский проспект – в проспект Степана Бандеры (Оболонский район).

С чего все началось

В 2016 году на заседании Киевского городского совета было принято решение переименовать Московский проспект в проспект Степана Бандеры.

Однако сразу же на сайте Киевсовета появилась электронная петиция "не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название". Она набрала необходимые для рассмотрения 10 тысяч голосов. Но тогда КГГА отклонила петицию из-за фальсификации голосов.

Что было дальше

Реклама

В 2017 году горсовет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Уже в 2019 году решение о переименовании Московского проспекта (в честь Степана Бандеры) и проспекта Ватутина (в честь Романа Шухевича) отменил Окружной административный суд.

В тренде
На Печерске в Киеве спецназ полиции пресек сборище десятков "титушек" (фото)

Тогда мэр Киева Виталий Кличко заявил: "Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. И, во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов".

В декабре 2019 года апелляционный административный суд Киева подтвердил законность решения КГГА о переименовании в честь Бандеры и Шухевича, однако, 11 февраля 2021 года Окружной административный суд Киева отменил решение.

К слову, в КГГА заявили, что проспект Бандеры пока сохраняет свое название.

Ранее на сайте Киевсовета появилась петиция. Жители Киева начали собирать подписи за переименование проспекта Степана Бандеры в проспект Бориса Патона.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд КГГА проспект проспект Бандеры
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве закрыли школы и детсады из-за непогоды
В Киеве закрыли школы и детсады из-за непогодыВласть
Кличко показал, как инспектировал уборку снега в Киеве (видео)
Кличко показал, как инспектировал уборку снега в Киеве (видео)Власть
В Киеве экс-депутат сколотил банду: похитили бизнесменов, вымогали деньги
В Киеве экс-депутат сколотил банду: похитили бизнесменов, вымогали деньгиПроисшествия
Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко
Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг КличкоВласть
Киев готовит апелляцию об отмене переименования проспекта Степана Бандеры
Киев готовит апелляцию об отмене переименования проспекта Степана БандерыВласть
Снегопады обнажают истинное положение дел в коммунальной сфере столицы (укр.)
Снегопады обнажают истинное положение дел в коммунальной сфере столицы (укр.)Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять