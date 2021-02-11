Московский или Бандеры? Что значит решение суда о переименовании проспекта

В Киеве Окружной административный суд отменил переименование трех улиц, переулка и проспекта, признав принятое Киевским городским советом решение в августе 2016 года противоправным.
В свою очередь в КГГА заявили, что решение суда принято через четыре года после подачи иска и оно не обосновано.
Суд отменил решение киевских властей, которым должны были переименовать:
- улицу Баумана в улицу Януша Корчака (Шевченковский район);
- улицу Кутузова – в улицу Генерала Алмазова (Печерский район);
- улицу Суворова – в улицу Михаила Омеляновича-Павленко (Печерский район);
- переулок Кутузова – в переулок Евгения Гуцало (Печерский район);
- Московский проспект – в проспект Степана Бандеры (Оболонский район).
С чего все началось
В 2016 году на заседании Киевского городского совета было принято решение переименовать Московский проспект в проспект Степана Бандеры.
Однако сразу же на сайте Киевсовета появилась электронная петиция "не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название". Она набрала необходимые для рассмотрения 10 тысяч голосов. Но тогда КГГА отклонила петицию из-за фальсификации голосов.
Что было дальше
В 2017 году горсовет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Уже в 2019 году решение о переименовании Московского проспекта (в честь Степана Бандеры) и проспекта Ватутина (в честь Романа Шухевича) отменил Окружной административный суд.
Тогда мэр Киева Виталий Кличко заявил: "Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. И, во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов".
В декабре 2019 года апелляционный административный суд Киева подтвердил законность решения КГГА о переименовании в честь Бандеры и Шухевича, однако, 11 февраля 2021 года Окружной административный суд Киева отменил решение.
К слову, в КГГА заявили, что проспект Бандеры пока сохраняет свое название.
Ранее на сайте Киевсовета появилась петиция. Жители Киева начали собирать подписи за переименование проспекта Степана Бандеры в проспект Бориса Патона.
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