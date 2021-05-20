Мы не конкуренты: Зеленский о масштабных обысках в окружении Кличко

Президент заявил, что глава его Офиса не ворует, а Кличко стоит по-другому реагировать на факты коррупции и обыски

Зеленский прокомментировал обыски в киевских КП и окружении Кличко

Президент Владимир Зеленский заявил, что мэр Киева Виталий Кличко ему не конкурент, поэтому глава его Офиса не ворует. Он считает, что Кличко неправильно себя ведет после обысков в столичных коммунальных предприятиях.

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Об этом президент Зеленский заявил на пресс-конференции.

"Виталий Кличко мне ничего не сделал. Меня ничего не связывает с господином мэром, кроме одного: глава КГГА – это моя вертикаль, и хочет он этого или не хочет, это так и есть. Я ничего не хочу говорить о нем плохого. Я с большим уважением отношусь к его победам, до того как он стал главой города", – сказал Зеленский.

Он обратил внимание на то, что в столице сейчас идет 50-70 обысков в окружении Виталия Кличко.

"Так не надо было похищать деньги в бюджете... Мой глава Офиса не ворует, поэтому мы не конкуренты", – подытожил президент.

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Ранее мы сообщали, что силовики пришли с обысками к дому Кличко. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии сайту "Сегодня" заявил, что обыски в доме Кличко проводят в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам.

А пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева уточнила в комментарии сайту "Сегодня", что правоохранители звонили в дверь Кличко, и это попало на запись видеокамеры. Однако копы сообщили Кличко, что пришли не к нему, а в квартиру двумя этажами ниже.