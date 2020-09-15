На Оболони открыли светомузыкальный фонтан: опубликованы яркие фото и видео

Не успели в центре Киеве начать устанавливать новый фонтан со скульптурой архистратига Михаила в парке "Владимирская горка" недалеко от Михайловского Златоверхого собора, как стало известно, что на спальной Оболони после реконструкции открыли сквер и восстановили фонтан.
Об этом во вторник, 15 сентября, киевский городской голова Виталий Кличко сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, на Оболонской площади, 6, убрали МАФы, закрывавшие фонтан. И теперь он стал изюминкой нового сквера, а вечером радует жителей Оболони свето-музыкальными композициями.
В сквере установили современные скамейки, урны, осуществили озеленение, обустроили дорожки с ФЭМ, заменили старое освещение современным. Также обустроили полив газонов и установили систему видеонаблюдения.
Власти анонсировали, что в 2021 году на Оболони появится еще один интересный объект – это будет пешеходный мостик с Оболонской набережной на остров Оболонский.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что старейший фонтан Киева перекрасили в синий цвет.
Также напомним, этим летом после тестирования заработал новый светомузыкальный фонтан в Сырецком парке. Он считается "сухим", поскольку у него нет чаши, а когда он выключен, площадка остается без воды. Так, струи воды "танцуют" в такт детским песням и подсвечиваются разными цветами.
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