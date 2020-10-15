Протокол не значит штраф: кто лидирует по нарушению карантина в Киеве и скольких наказали

В Киеве составили на нарушителей масочного режима более 3, 5 тысяч протоколов

Киев, как и вся страна, живет в условиях карантина уже восемь месяцев. Количество заболевших коронавирусом уже неделю держится на уровне пяти тысяч человек в сутки, и даже больше. Медицинская маска в транспорте и общественных местах стала для нас неотъемлемым атрибутом. Этого требуют правила карантина, введенные Минздравом, за нарушение которых штрафуют. Впрочем, многие киевляне игнорируют это требование. И штрафов они не боятся.

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Сайт "Сегодня" узнавал сколько киевлян или организаций (учреждений) с марта по октябрь оштрафовали за нарушение масочного режима в транспорте и общественных местах, о каких суммах штрафов идет речь и почему оштрафовать не так и просто, как казалось бы.

Стоклько протоколов в Киеве было составлено на нарушителей масочного режима и скольких оштрафовали

Место составления протокола Количество составленных протоколов Количество взысканных штрафов Общественные места 351 12 Наземный общественный транспорт Более 3,5 тысяч Статистика не ведется Метрополитен 49 3

А теперь детально о каждой из упомянутых в таблице сфер жизни столицы.

За комментариями мы обратились в Госпродпотребслужбу Киева, столичный метрополитен и ГУ Нацполиции Киева.

Как это делают на земле и под землей

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В Киевском метрополитене нам пояснили, что статистику по штрафам за нарушение масочного режима можно узнать только в полиции метрополитена – там ведут учет составленных административных протоколов на нарушителей.

"С 20 марта до этого времени сотрудниками управления полиции метрополитена ГУ НП в Киеве за нарушения правил карантина санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемиологических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", выявлено и задокументировано по статье 44-3 КУоАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях) – 49 нарушений", – сообщил сайту "Сегодня" Александр Киричук, начальник отдела превенции управления полиции в Киевском метрополитене.

Только троих человек привлкли к ответственности в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Из 49 нарушителей – трех лиц освободили от ответственности по статье 22 КУоАП – из-за мелкости совершенного правонарушения. Им сделали устное замечание.

"На данный момент четыре административных производства закрыты согласно пункту 1 статьи 247 КУоАП – из-за отсутствия события и состава административного правонарушения. Шесть административных производств закрыто согласно пункту 7 статьи 247 КУоАП – завершение на момент рассмотрения дела об административном правонарушении сроков, предусмотренных статьей 38 КУоАП", – добавляют в полиции метрополитена.

Там отмечают, что на данный момент еще 33 административных дела находятся на рассмотрении в районных судах города Киева. Как рассказали нам юристы, такие дела разваливаются в судах по челому ряду причин. Об этом сайт "Сегодня" уже писал ранее.

Наверное, поэтому так много в столичном метро людей, которые ездят, нерушая правила или носят маску не так, как предписывают санитарные праила.

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А вот сколько нарушителей выявили и оштрафовали в отдельных видах наземного транспорта столицы, – остается неизвестно. Как сообщили нам в Главном управлении Национальной полиции Киева, они ведут общую статистику и в административном протоколе не указывается, где именно был выявлены нарушитель в троллейбусе, трамвае, автобусе, фуникулере или в маршрутке.

"Такой разбивки по общественному транспорту просто нет. Все нарушители масочного режима в Киеве сводятся в общую статистику. С марта этого года и состоянию на вчера, 12 октября, в Киеве было составлено протоколов за нарушение правил карантина – статья 44-3 КУоАП составляет – 3509. Это протоколы, которые были составлены сотрудниками 10 управлений полиции в Киеве. Пока неизвестна сумма вынесенных штрафов, поскольку большинство дел сейчас находиться на рассмотрении в судах. Как только суды закончат рассмотрение вынесенных административных протоколов – будет понятна и сумма штрафов", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Где кроме транспорта

В главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве отмечают, что их сотрудники тоже составляют административные протоколы по статье 44-3 КУоАП на нарушителей масочного режима, но в составе комиссий РГА.

С 6 июля Госпродпотребслужба Киева начала составлять протоколы и отправлять в суды.

На сегодняшний день таких протоколов направлено в суды уже 351, и работа по выявлению нарушителей продолжается. За подобное нарушение сумы штрафов значительно выше – от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен.

На кого был составлен 351 протокол:

Заведения ресторанного хозяйства – 89 протоколов

Продовольственные магазины – 114 протоколов

Промышленные магазины – 35 протоколов

Рынки – 7 протоколов

Салоны красоты – 15 протоколов

Общежития – 42 протоколов

Автозаправочные станции – 9 протоколов

Высшие учебные заведения – 2 протокола

Новая почта – 5 протоколов

Укрпочта – 1протокол

Автосалоны – 2 протокола

Туристическое агентство – 1 протокол

Колледжи – 2 протокола

Школы – 2 протокола

Детские садики – 2 протокола

Хостелы – 3 протокола

Лаборатории – 1 протокол

Аптеки – 2 протокола

Ярмарки – 9 протоколов

Банки – 2 протокола

Страховые компании – 1 протокол

Мастерские – 1 протокол

Амбулатория – 1 протокол

Отель – 1 протокол

Нотариальная контора – 1 протокол

Центр развития – 1 протокол

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По закону одно дело может рассматриваться в суде три месяца. Некоторые суды не наказывают нарушителей масочного режима, а выносят только предупреждение.

"В некоторых случаях суды по разным причинам не находят состава правонарушения. Тем не менее, в судах уже рассмотрено 12 наших протоколов, где на нарушителей масочного режима наложен штраф от 17 до 34 тысяч гривен. 10 решений судов о вынесении предупреждений нарушителям. В 35 случаях суды не согласились с вынесенными нами протоколами, ссылаясь на то, что постановление главного санитарного врача Украины носят якобы рекомендательный характер", – рассказали сайту "Сегодня" в главном управлении Госпродпотребслужбы Киева.

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