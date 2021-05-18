Недообыск Кличко. Что случилось утром в доме мэра Киева и что будет дальше (видео)

Обыск проводили двумя этажами ниже квартиры Кличко и с мэром обыски никак не связаны, говорят в СБУ

Виталий Кличко. Скриншот

Во вторник, 18 мая, в дом мэра Киева Виталия Кличко пришли правоохранители. Все началось около 7:30 утра, пока мэр был на утренней тренировке.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, с чем связаны обыски в доме, где живет мэр, и что на этот счет думает сам Кличко.

Что говорят в СБУ?

Как рассказал "Сегодня" спикер СБУ Артем Дехтяренко, обыски проходили в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам. Обыск проводили двумя этажами ниже квартиры Кличко. С мэром обыски никак не связаны, сообщили в СБУ.

Как рассказала нам пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева, силовики звонили в дверь Кличко перед тем, как пойти в другую квартиру.

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"Мэру они сообщили, что якобы они пришли в квартиру на два этажа ниже. Но, есть нюанс, когда они там появились в начале восьмого утра, то камеры видеонаблюдения в подъезде зафиксировали, что они звонили в двери квартиры мэра. Есть соответствующее видео", – рассказала Зиновьева.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Позже на СБУ в доме Кличко вызвали полицию. Кто пожаловался копам, неизвестно. К полиции вышел следователь, показать документы на обыск.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Что говорит мэр об обысках в подъезде, где он живет?

По его словам, поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд. Однако ему сказали, что пошли в другую квартиру – двумя этажами ниже. Силовики заявили, что арендаторы используют квартиру в своих целях — незаконных.

"Как будто, эта квартира сдается и у них вопросы к арендаторам. Но... Камера установлена на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю", – отметил он.

По словам Кличко, в квартире, куда пришли силовики, живут бывшие сотрудники театра.

"Решили открытое шоу сделать. Я знаю людей, которые здесь живут – очень бедные люди. Не знаю, какие там уголовные производства могут быть… Они пришли по каким-то другим делам к человеку этажом ниже. Раньше там жили работники оперного театра – живут очень бедно. Но СБУ говорит, что они сдают квартиру – значит, наверно, враг государства, раз СБУ пришла", – отметил он.

С чем Кличко связывает обыски?

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По словам мэра, сейчас в Офисе президента проходят совещания насчет него.

"Не секрет то, что сфабрикованные вещи, в неуплате налогов наши коммунальные предприятия обвиняются. Это нонсенс, это неправда. А если контрагенты или подрядчики не заплатили, то идите к ним, город не имеет к этому отношения. Мы передали дела внутреннего аудита правоохранителям, они несколько лет ждали, а потом прибежали с нашими же делами к нам. Это тоже странно выглядит", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что готов сотрудничать, однако, должна быть справедливость.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Напомним, на днях Кличко обвинил Банковую в том, что та кошмарит местную власть. Обыски прошли во многих коммунальных предприятиях КГГА, мэр считает это давлением.