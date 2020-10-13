Нефьодов, Линчевский и Медведенко: кто идет на выборы в Киевсовет от партии "Голос"

Партия "Голос" представила своих кандидатов в депутаты Киевсовета. Их лидер – бывший руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов. Также в список вошли Зоя Ярош, Александр Линчевский, Станислав Медведенко, Егор Недашковский и др.

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Партия "Голос" зарегистрировала 99 кандидатов. Первая двадцатка партии "Голос":

1. Максим Нефьодов – бывший руководитель Государственной таможенной службы.

2. Зоя Ярош – президент Ассоциации адвокатов Украины.

3. Константин Богатов - специалист по ЖКХ и энергетике.

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4. Алина Михайлова – волонтер и боец-доброволец.

5. Григорий Маленко – руководитель киевского избирательного штаба, ИТ-предприниматель.

6. Тарас Козак – владелец инвестиционной компании.

7. Александр Линчевский – экс-заместитель министра здравоохранения.

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8. Василий Потапенко – контрразведчик.

9. Ольга Гвоздик – правозащитница .

10. Дарья Васильченко – координатор партии "Голос" в Подольском районе Киева.

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11. Станислав Медведенко – профессиональный баскетболист, двукратный чемпион НБА.

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12. Мария Карнаухова - директор товарной биржи, общественный активист.

13. Вадим Васильчук – внефракционный депутат Киевсовета.

14. Виолетта Пашутина – административный директор партии "Голос".

15. Эдуард Трегубов – адвокат.

16. Юлия Кэплина – предприниматель.

17. Роман Колесник – исполнительный директор Института развития общественных инноваций.

18. Егор Недашковский – юрист, общественный деятель.

19. Елена Олейник – глава общественной организации.

20. Артем Стельмашов – начальник отдела по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей секретариата Киевсовета.

Ранее мы писали о том, кто идет на выборы в Киесовет от партии "Слуга народа".

А также кого ведут на выборы в Киевсовет партии – все списки кандидатов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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