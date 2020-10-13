Нефьодов, Линчевский и Медведенко: кто идет на выборы в Киевсовет от партии "Голос"

Партия "Голос" представила своих кандидатов в депутаты Киевсовета. Их лидер – бывший руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов. Также в список вошли Зоя Ярош, Александр Линчевский, Станислав Медведенко, Егор Недашковский и др.
Партия "Голос" зарегистрировала 99 кандидатов. Первая двадцатка партии "Голос":
1. Максим Нефьодов – бывший руководитель Государственной таможенной службы.
2. Зоя Ярош – президент Ассоциации адвокатов Украины.
3. Константин Богатов - специалист по ЖКХ и энергетике.
Читайте также: Кличко, Шовковский, Бондаренко: кто идет на выборы в Киевсовет от партии "УДАР"
4. Алина Михайлова – волонтер и боец-доброволец.
5. Григорий Маленко – руководитель киевского избирательного штаба, ИТ-предприниматель.
6. Тарас Козак – владелец инвестиционной компании.
7. Александр Линчевский – экс-заместитель министра здравоохранения.
8. Василий Потапенко – контрразведчик.
9. Ольга Гвоздик – правозащитница .
10. Дарья Васильченко – координатор партии "Голос" в Подольском районе Киева.
Читайте также: Когда в Украине местные выборы и что о них нужно знать
11. Станислав Медведенко – профессиональный баскетболист, двукратный чемпион НБА.
12. Мария Карнаухова - директор товарной биржи, общественный активист.
13. Вадим Васильчук – внефракционный депутат Киевсовета.
14. Виолетта Пашутина – административный директор партии "Голос".
15. Эдуард Трегубов – адвокат.
16. Юлия Кэплина – предприниматель.
17. Роман Колесник – исполнительный директор Института развития общественных инноваций.
18. Егор Недашковский – юрист, общественный деятель.
19. Елена Олейник – глава общественной организации.
20. Артем Стельмашов – начальник отдела по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей секретариата Киевсовета.
Ранее мы писали о том, кто идет на выборы в Киесовет от партии "Слуга народа".
А также кого ведут на выборы в Киевсовет партии – все списки кандидатов.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк