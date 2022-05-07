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Несмотря на войну: в Киеве застройщики уничтожают историческое здание

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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7 мая, 23:36
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Рабочие испортили фасад исторического здания в центре столицы
Владельца помещения ждет штраф и разбирательство / Коллаж "Сегодня"
Владельца помещения ждет штраф и разбирательство / Коллаж "Сегодня"

В Киеве участились случаи незаконных работ на исторических зданиях без разрешительных документов. На этот раз начали портить фасад дома, который является памятником архитектуры и истории местного значения по улице Богдана Хмельницкого, 50.

Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

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Что известно

"Мало ракет прилетело в Киев. Видимо, так думают отдельные лица, которые своими руками уничтожают город. Полицию вызвали. В благоустройство и Департамент охраны культурного наследия обратились", – написала депутат Киевсовета.

На фото в соцсетях видно, что рабочие делают проем в стене старого дома. Скорее всего, они вырубают дверной проем для отдельного входа в здание.

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Депутат задается риторическим вопросом: сколько все это будет продолжаться.

"Уничтожать – не строить. Сегодня внешний враг Украины разрушает памятники архитектуры, музеи, целые жилые районы. А в это же время внутренний враг спокойно уничтожает центр Киева. Полное безумие происходит на наших глазах. Кому война, а кому...", - добавляют очевидцы.

Реакция

Чуть позже в департаменте городского благоустройства КГГА написали, что на место выехали инспекторы по благоустройству.

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"Уже на месте работаем. Работы остановлены. Вручаем предписание", – написал директор департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко. Он добавил, что сейчас разбираются в данной ситуации.

"У рабочих, которые проводили работы по зданию на улице Богдана Хмельницкого, 50 отсутствует контрольная карточка на выполнение таких работ. На месте работают представители департамента благоустройства, представители районной администрации, полиция. Работы на данный момент остановлены", – рассказал сайту "Сегодня" директор департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

Беззаконие по-киевки

  • Тем временем киевляне сообщают, что в столице активизировались застройщики. В городе уже устанавливают незаконные киоски и расширяют летние площадки ресторанов на всю ширину тротуаров.
  • Активизировалась стройка и в эко-парке Осокорки. Туда не могут попасть активисты, поскольку дорогу преграждает блокпост.
  • В начале февраля в Соломенском районе Киева застройщик сносил пристройки к жилым домам по улице Ивана Неходы, 6. Местные жители рассказывали, что это было незаконно.

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