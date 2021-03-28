Новый Киев: как меняются столичные кинотеатры

Легендарную "Киевскую Русь" превратят в культурный центр с вечеринками на крыше, обещают восстановить "Экран" и уже этой осенью открыть "Краков"

Пандемия и карантин значительно ударили по работе кинопрокатной индустрии. Особенно тяжело в данный момент кинотеатрам. Из-за введения жесткого карантина они снова закрыты на три недели и заработают только в апреле. Но это не значит, что жизнь заканчивается. На данный год запланировано очень много изменений в столичных коммунальных кинотеатрах. Должен открыться после капитального ремонта кинотеатр "Краков", а также планируется начать масштабную реконструкцию кинотеатра "Киевская Русь".

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Как будут развиваться и меняться столичные кинотеатры в ближайшее время, сайту "Сегодня" рассказала Лариса Зубенко, первый заместитель директора сети кинотеатров КП "Киевкинофильм".

Лариса Зубенко. Фото: facebook

"Киевскую Русь" закроют на ремонт

- В начале года стало известно о планах проведения реконструкции кинотеатра "Киевская Русь". Что планируете изменить в нем?

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- История кинотеатра "Киевская Русь" началась в 1982 году. С начала своего существования он был центром премьер, интерьерных и фестивальных мероприятий. И на сегодняшний день "Киевская Русь" остается кинотеатром с наибольшим кинозалом Украины. Большой потенциал кинотеатр имеет не только благодаря залу с более чем 1000 мест, но и удобному расположению, и транспортным коммуникациям.

В прошлом году нам было выделено 1,3 миллиона гривен на разработку проекта ревитализации этого кинотеатра. Работы продолжались целый год. Мы представляли свои пожелания к проекту, который разрабатывала проектная организация "Изобуд", победившая на конкурсе. Одно из основных наших требований заключалось в том, что "Киевская Русь" должна быть не только кинотеатром – она должна стать мультифункциональным культурным центром, который объединит в одном месте людей с разными творческими интересами. И все это было учтено в проекте.

После обновления "Киевская Русь" получит:

три зала с самыми современными технологиями кинопоказа , а также расширением их функциональности для проведения театральных и концертных событий;

, а также расширением их функциональности для проведения театральных и концертных событий; арт-пространство для мультидисциплинарных проектов с постоянно действующими выставками современного искусства фото, живописи, скульптуры, перформансы, инсталляции;

с постоянно действующими выставками современного искусства фото, живописи, скульптуры, перформансы, инсталляции; паблик спейс для проведения встреч, конференций, пресс-мероприятий и презентаций, лекций и мастер-классов;

для проведения встреч, конференций, пресс-мероприятий и презентаций, лекций и мастер-классов; креативный простор для различных возрастных групп , который будет обеспечивать доступ к дополнительным образовательным и культурным услугам;

, который будет обеспечивать доступ к дополнительным образовательным и культурным услугам; современное пространство фойе для проведения премьерных мероприятий;

для проведения премьерных мероприятий; обновленное пространство для досуга (кафе и бары) в соответствии с современными требованиями.

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Изюминкой комплекса станет Большой зал на 1030 посетителей, там будет самое современное оборудование и акустика, которые рассчитаны для проведения мощных разножанровых проектов. Также в зале спроектирована технологическая и функциональная сцена площадью 203 квадратных метра, раздвижные кулисы, удобные гримерные комнаты у сцены. Это позволит качественно обеспечивать проведение концертов и спектаклей, театральных представлений и фестивалей, громких кинопремьер и творческих встреч и т. д.

Также "Киевская Русь" будет оснащена в соответствии с современными требованиями инклюзивности. В помещениях предусмотрены пандусы и лифт для людей с ограниченными возможностями.

- Внешний вид кинотеатра полностью изменится?

- Нет. Мы настаивали, чтобы внешний вид остался без изменений. Будут сохранены все литые барельефы фасада, а также его характерные очертания корабля. На крыше здания предусмотрено панорамное пространство площадью 570 квадратных метров для досуга и проведения особых праздничных мероприятий.

- Будет ли у кинотеатра паркинг?

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- Сначала планировали построить подземный паркинг, но это очень дорого и сложно – там много инженерных коммуникаций. В данный момент мы ищем другие пути решения этого вопроса.

- Сколько продлится реконструкция "Киевской Руси"?

- Мы считаем, что ремонт займет до 3 лет. На этот период кинотеатр будет закрыт. Современные технологии строительства позволяют уложиться в отведенное время. Думаю, это реально сделать при надлежащем и непрерывном финансировании.

Ремонт продолжается по 3-4 года

- Какое будущее у киевских коммунальных кинотеатров? Есть ли уже определенные результаты их ремонтов, ведь почти все они построены еще в советское время?

- Нужно понимать, что ожидать моментального обновления всех киевских коммунальных кинотеатров не стоит. Те изменения, которые происходят с коммунальными кинотеатрами, постепенны. Объясню, почему так. Наше предприятие покрывает все расходы за счет своей финансовой деятельности, государственное финансирование мы начали получать несколько лет назад только на капремонты. Мы не можем себе позволить полностью закрыть кинотеатр, который приносит прибыль, и делать в нем ремонт. Поэтому работы продолжаются постепенно, в том числе и из-за недостатка финансирования. Ремонт большого кинотеатра может длиться 3-4 года. Да, это довольно неудобно и исключает мгновенные изменения. Все происходит постепенно. Каждый раз это новые тендеры, подготовка проектов, их утверждение, реализация.

А начиналось все с того, что КП "Киевкинофильм" направило собственные средства на обновление кинотеатров. С 2015 года мы инвестировали около 15 миллионов гривен в ревитализацию коммунальных кинотеатров. Во многих кинотеатрах были проведены текущие ремонтные работы, заменены кресла и оборудование, оптимизирована работа касс и многое другое. Начали со зрительных залов, увеличивали их количества в коммунальных кинотеатрах, которые строились еще в советское время и максимально вмещали три зала. Сегодня в условиях рынка кинотеатрам с одним-двумя залами, а таких у нас было подавляющее большинство, трудно планировать разнообразный репертуар и быть экономически рентабельными. Поэтому в первую очередь средства от хозяйственной деятельности предприятия были направлены на увеличение количества залов. Конечно, там, где это технически возможно. Например, в кинотеатрах "Флоренция", "Лейпциг", "им. Тараса Шевченко", "Киото", "Днепр".

Почти все кинотеатры пережили это увеличение, кроме кинотеатра "Лира", где это технически невозможно сделать. Но в кинотеатре был сделан ремонт, установлено современное цифровое оборудование, "Лира" была переформатирована в кинотеатр украинского фильма и на сегодняшний день успешно работает и является изюминкой нашей сети.

Результатом постепенного обновления кинотеатров стало значительное увеличение количества зрителей. Кроме этого, первые положительные сдвиги дали нам основания на диалог с городом, депутатами Киевсовета, о важности финансовой поддержки таких кинотеатров и их инфраструктуры.

Расширение залов

- Насколько город заинтересован в обновлении коммунальных кинотеатров?

- Да, конечно город заинтересован, ведь все помещения кинотеатров относятся к коммунальной собственности. Вложенные средства, использованные на ремонтно-строительные работы и приобретение необходимого оборудования, являются мощной инвестицией в сохранение этих объектов, развитие будущего культурного ландшафта нашего города. Улучшение условий в кинотеатрах не только способствует общему имиджу столицы, но и улучшает жизнь киевской общины.

Бюджетные средства мы вкладываем в капитальные ремонты, обновление материально-технической базы, закупку современного оборудования. Во всех кинотеатрах – и частных и муниципальных – демонстрируются почти одни и те же фильмы. И зритель будет выбирать то место, где ему уютно и комфортно, где качественный звук и изображение, удобно добираться и дешевле билеты. Поэтому выбор за зрителем, а мы пытаемся, чтобы это были наши кинотеатры. Я не люблю, когда говорят о конкуренции между частными и коммунальными кинотеатрами, ведь все мы делаем общее дело, и я всегда радуюсь за коллег, когда у них происходят яркие кинопремьеры и различные интересные события. И также всегда мы готовы помочь и поддержать друг друга. Например, в прошлом году из-за аварии в торговом центре, где расположен кинотеатр "Синема Сити", срочно перенесли премьеру фильма "Мои мысли тихие" в нашу "Киевскую Русь".

Но вернемся к ремонтам. Капитальные ремонты – это значительные расходы, а изношенность помещений кинотеатров – высокая. Фактически в них не делались ремонты со дня ввода в эксплуатацию. Средства нужны для замены вентиляции, электрооборудования, отопления и других коммуникаций. И когда с 2016 года начали поступать инвестиции города на ремонт этих помещений, кинотеатры начали испытывать существенные изменения. Например, кинотеатр "Лейпциг".

Что происходит с "Лейпцигом"

- Давайте поговорим об этом кинотеатре, что в нем изменилось?

- На данный момент кинотеатр "Лейпциг" – это наш самый успешный проект по всей сети заведений "Киевкинофильма". Если брать в процентах, то 30% от всех наших зрителей посещают именно данный кинотеатр. За три года в нем сделано очень много – завершен капитальный ремонт фасада и крыши, заменены все инженерные коммуникации, заменены кресла во всех залах, новая вентиляция, капитальный ремонт туалетов и первого этажа. В большом зале кинотеатра на 500 мест был установлен первый новый лазерный проектор. В "Лейпциге" работают четыре зрительных зала, а не два, как было раньше. Мы не закрывали заведение на время ремонта, работы проводились параллельно. На данный год запланирован ремонт второго этажа, сейчас готовится проектно-сметная документация.

Секрет успешности "Лейпцига", пожалуй, еще и в том, что он находится в месте, где рядом нет аналогичных заведений, поэтому запросы на кинопродукт очень высоки. В кинотеатре также проходят встречи с киногруппами, другие ивенты, но в основном он рассчитан на трансляции кинофильмов, как классический кинотеатр.

Болезненная проблема для кинотеатра – это благоустройство окружающей территории. Рядом – настоящий "шанхай" из киосков и палаток, которые почти вплотную расположены рядом со зданием "Лейпцига". Это не придает этому месту ни эстетики, ни красоты, а наоборот, отрицательно влияет на уровень культуры. Тут тебе и мусор, и высокие риски вандализма... Надеемся, город в ближайшее время решит эту проблему. Ведь этих решений ждем и мы, и община города.

Возрождение детских кинозалов

- А что с детскими кинотеатрами в Киеве?

- В нашей сети существуют то, чего нет ни у кого, – это специализированные детские кинотеатры. Таких у нас три – "Луч", "Факел" и "Старт". Это в основном заведения, расположенные в жилых массивах, которые достаточно быстро развиваются, и там существуют потребность для проведения детского досуга. Мы уже привыкли, что отдых с ребенком проходит в ТРЦ, но это не заменяет необходимости иметь у дома детский кинотеатр. Люди не хотят ехать куда-то, чтобы обеспечить базовые потребности для своего ребенка. Такими местами и служат наши детские кинотеатры.

"Старт" и "Луч" уже пережили капитальное обновление полностью.

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В "Факеле" на данный год запланирован ремонт служебных помещений и туалетов, а в прошлом году там был выполнен ремонт фасада.

Фишка детских кинотеатров в том, что ты можешь туда прийти, оставить ребенка и он будет там под присмотром. При этих заведениях действуют различные кружки. Например, в "Старте" существуют развивающий и танцевальный кружок, в "Луче" – спортивный, в "Факеле" работал детский психолог. Кроме того, в программе детских кинотеатров – разнообразные мастер-классы, встречи с актерами. Это такой творческий микс, где ребята могут посмотреть кино и творчески развиваться. Такие заведения очень локальны, рассчитаны на жителей окрестных домов. Но они в то же время очень важны для детей и родителей.

Очень успешно после ремонта работает кинотеатр "Старт", в котором проходит много детских событий и презентаций.

- Когда жильцы дома, где был кинотеатр, каждый день слышали, как шел в атаку Чапаев, это их нервировало. Как с этим в данный момент, не слишком раздражают людей кинотеатры, расположенные в жилых домах?

- Нет, такого уже нет. В жилом доме в нас размещен только кинотеатр "Лира", который в 2015 назывался "им. Чапаева" и тоже считался детским кинотеатром. Но пока что статус "детского" потерял для него актуальность. Здесь совершенно изменился ландшафт вокруг, а Львовская площадь стала местом, где в основном расположены офисы. Большинство людей здесь не живут, а работают. "Лира" в данный момент является кинотеатром украинского фильма. Конечно, мы хорошо понимаем, что можем вызывать неудобства у жителей дома. Поэтому четко придерживаемся законодательства. И уже в 22:00 прекращаем работу. Таких жалоб нам не поступало ни в карантин, ни в данный момент.

"Шевченко" подняли из руины

- А что с кинотеатром "Тараса Шевченко"? Раньше он был настоящей развалиной...

- Этот кинотеатр мы полностью восстановили. Отремонтировали зрительный зал на 220 мест. Кроме того, достроили в кинотеатре еще три зала. Один небольшой на первом этаже и два – на втором. Выполнили капитальный ремонт фасада, крыши, полностью восстановлена входная группа, сделан капитальный ремонт туалетов.

В кинотеатре восстановлена красивая мозаика. Там находится три панно – портрет Кобзаря и два сюжета по его произведениям. Эти панно в свое время были созданы студентами Киевской академии искусств во время прохождения практики. Символично, что в этом же кинотеатре год назад проходил допремьерный показ картины "Тарас Шевченко. Возвращение" и встреча творческого коллектива фильма со зрителями.

"Флоренция" и туалетный вопрос

- А какие новости по кинотеатру "Флоренция"? Он является одним из крупнейших в вашей сети.

- Да. Мы ласково называем его "монстром", ведь в нем аж 5 зрительных залов. Два из них мы достроили во время реконструкции заведения. Это большой по площади кинотеатр на Троещине. Ремонт внутренних помещений продолжается второй год. В прошлом году сделан ремонт крыши, кассового зала, туалетов и обустроены зона для отдыха на первом этаже. В кинотеатре установлено новое оборудование, полностью заменены кресла во всех залах, отремонтирована входная группа. На данный год запланирован ремонт второго этажа, готовится проектно-сметная документация. В кинотеатре существуют и третий этаж – служебные помещения. И мы думаем, что там можно интересного сделать? Есть планы обустроить галерею.

В отличие от "Лейпцига", который страдает от соседства с ларьками, с "Флоренцией" есть другие проблемы. Рядом с кинотеатром существуют большой красивый парк, но в нем нет общественных туалетов. И все отдыхающие идут с этой потребностью в кинотеатр. Конечно, мы не отказываем таким посетителям, однако проблема обустройства территории парка общественными туалетами крайне актуальна и требует действительно решения.

Кинотеатры трансформируются

- Какие кинотеатры в Киеве еще ждут реконструкции?

- В ближайших планах еще несколько кинотеатров должны претерпеть существенные изменения. Во-первых, в этом году мы заканчиваем капитальный ремонт кинотеатра "Краков", который станет "Европейским культурным центром". Это будет мультифункциональное заведение со свободной театральной сценой и кинотеатром. Работы в "Кракове" продолжаются. Открытие запланировано на осень.

Также в этом году планируем начать капитальный ремонт кинотеатра "Братислава", проект которого был разработан еще в 2019 году. По поводу направлений развития этого заведения проводили "круглые столы", было много дискуссий, обсуждение с жителями района. Учитывая большинство пожеланий и предложений, было принято решение создать на базе кинотеатра культурный центр "Арт-Братислава", в котором будут представлены различные направления искусства.

Также нами подготовлен проект капитального ремонта кинотеатра "Киото" (бывший "Россия"), но назвать даты начала ремонта еще пока не могу.

Еще у нас на Дарницкой площади кинотеатр "Днепр" (бывший "Ленинград") с большим прекрасным залом на 600 мест. В наших планах создать на базе этого кинотеатра Дом национальностей. Над этим работаем уже второй год, разработаны положения и концепция о создании такого учреждения городского значения. В нем представители различных национальных меньшинств, которых очень много в городе, смогут представлять свою культуру, проводить творческие вечера, концерты, устраивать мастер-классы, курсы, организовывать выставки. При этом "Днепр" будет функционировать и как кинотеатр.

- То есть кинотеатры, как бумажные газеты, уходят в прошлое или видоизменяются?

- В современных условиях кинотеатр уже не может быть просто кинотеатром. Мы это увидели в начале пандемии. В некоторых странах кинотеатры до сих пор остаются закрытыми... Рынок кинопроката упал по всему миру и, когда он вернется к прежнему уровню, пока неизвестно. Мы зависимы от контента, ведь существуют его производители. Мы зависимы от развития цифровых платформ и доступа людей к ним.

Думаю, что кинотеатры вынуждены будут пережить трансформацию, потому что изменения неизбежны. Но это не значит, что она должна быть коренной. Очень трудно будет измениться коммерческим кинотеатрам, которые находятся в торговых центрах. К ним ограничен доступ посетителей, и существуют ряд других нюансов. А вот коммунальным кинотеатрам легче меняться. Они имеют отдельные помещения, имеют отдельную инфраструктуру. Мы внесли изменения в устав, что позволяет создавать на базе каждого кинотеатра мультифункциональные культурные центры. Наша деятельность не ограничивается только показами фильмов и попкорном. Мы это уже делаем. Как пример – детские кинотеатры, где действуют кружки, секции для детского досуга, вместе с демонстрацией фильмов.

Тяжелая судьба "Экрана"

- Какое будущее у первого и старейшего киевского кинотеатра "Экран" возле станции метро "Житомирская"? Много лет он пустует и разрушается.

- С кинотеатром "Экран" – сложная история. Лишь год назад нам было передано на баланс здание кинотеатра. Процесс длился несколько лет. Но еще не решен до конца вопрос земли, частично она была передана в аренду для строительства жилого комплекса. Поэтому полноценная и масштабная реконструкция здания кинотеатра "Экран" на сегодняшний день не представляется возможной. Как только будут улажены все юридические тонкости, мы сможем заняться его восстановлением. Хотя от кинотеатра там остались только стены и, скорее всего, его придется восстанавливать с нуля. Тем более, что "Экран" пережил несколько пожаров .

Кстати, если быть откровенным, то он не самый старый в столице... Дело в том, что в Киеве был еще один кинотеатр "Экран", он работал с 1911 года, но находился в другом месте. А "Экран" на проспекте Победы был построен в 1916-1917 годах. А вот название этого кинотеатра – действительно самое старое в Киеве. Но "Лира" на Львовской площадии старше – здание было построено в 1913 году.

- Пустой стоит и кинотеатр "Гагарин" на Сырце. Его будут поднимать из руин?

- Пока нам не понятна позиция города по кинотеатру "Гагарин". Обследование здания мы сделали еще четыре года назад. По заключению экспертов, оно пригодно для проведения ремонтных работ. Но пока ситуация с началом работ не определена, проекта реконструкции еще нет, а здание, к сожалению, разрушается. Кинотеатр у нас на балансе, и мы регулярно убираем мусор, который "вырастает" рядом с ним.

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Мы узнавали, каким может стать Гостиный двор на столичном Подоле. А также рассказывали, как будет выглядеть после реконструкции Голосеевский парк имени Рыльского. И, наконец, сообщали о планах кардинального изменения Арсенальной площади. Дома там планируют накрыть стеклом.

В этом году власти Киева планируют построить на Оболони мост-волну и упорядочить Оболонский остров. Еще мы писали о намерениях городских властей начать строительство канатной дороги. Она может стать новым видом транспорта для Киева.

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