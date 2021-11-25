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Новые станции метро и скандальные ДТП: чем запомнился бывший мэр Киева Александр Омельченко

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
25 ноября, 17:24
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При Омельченко также появились бюветы во всех уголках столицы, а общественный транспорт преобразился
Александ Омельченко также запомнился скандальным ДТП, в котором погиб человек.
Александ Омельченко также запомнился скандальным ДТП, в котором погиб человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Омельченко был мэром Киева с мая 1999 года по апрель 2006 года. Сегодня, 25 ноября, стало известно, что бывший градоначальник умер от осложнений коронавирусной болезни на 84 году жизни.

Сайт "Сегодня" вспоминает, чем запомнился бывший глава столицы.

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Вклад в развитие города

Многие говорят о том, что его деятельность была противоречивой. Его запомнят, как минимум, за восстановление пяти древних храмов:

  • Аскольдова могила,
  • Церковь Рождества Христова,
  • Успенский собор,
  • Михайловский собор,
  • Церковь Богородицы Пирогощи

Также при нем открылись шесть новых станций метро (это больше, чем при всех других мэрах):

  • "Дорогожичи" (2000-й год),
  • "Академгородок" (2003-й год),
  • "Житомирская" (2003-й год),
  • "Сырец" (2004-й год),
  • "Бориспольская" (2005-й год),
  • "Вырлица" (2006-й год).

Еще он запомнился установлением бюветов во всех уголках столицы.

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Хотел ликвидировать трамваи

При нем полностью убрали трамвайное движение по мосту Патона, что привело к значительным неудобствам и разделения линии на правом и левом берегу. Также уменьшилось количество транспортных маршрутов по городу.

В то время активно начали увеличиваться количество маршруток по городу.

Строительный бум

Омельченка критикуют за то, что он позволил незаконную раздачу земель под застройку в центре города, а это имело необратимые последствия для памятной архитектуры.

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С 2000 года в столице начался строительный бум – строили жилые дома, офисы, торговые центры. Апофеозом застройки тех времен стала реконструкция в 2001 году Майдана Незалежности, строительство под ним "Глобуса" и прочее. Город отнесся к этому неоднозначно.

Скандальные ДТП

Уже после завершения своей работы на посту мэра Киева фамилия Омельченка регулярно звучала в сводках об автомобильных авариях – только с 2007 года произошло как минимум пять ДТП с его участием.

  • В 2007 году Омельченко врезался в КАМАЗ, без серьезных последствий для участников ДТП.
  • 24 ноября 2009 года на старой Обуховской трассе, при выезде из поселка Чапаевка, внедорожник "Mitsubishi Pajero", за рулем которого находился Омельченко, насмерть сбил пешехода Александра Карпинского. Свидетели утверждали, что пешеход был на "зебре", а внедорожник даже не притормозил. В 2010 году прокуратура закрыла это дело, по причине отсутствия состава преступления.
  • В 2013 году в Киеве, возле станции метро "Арсенальная" джип Омельченко вылетел на встречную полосу и врезался в забор.
  • 20 декабря 2015 года стало известно, что машина экс-мэра Киева Александра Омельченко сбила женщину и скрылась. Однако в результате вину на себя взял его водитель, который 12 ноября 2016 года получил условный срок наказания.
  • 28 июня 2016 года Омельченко на своем автомобиле "притер" фуру на Южном мосту.

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