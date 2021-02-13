Новый Киев: каким может стать легендарный Гостиный двор

Пока идут споры, кому достанется полуразрушенное здание, мы узнали: как и за сколько его можно спасти

Легендарное здание Гостиного двора снова в эпицентре внимания. И все из-за спора между КГГА и Министерством культуры, которые не могут поделить разрушающееся здание. Сейчас Гостиный двор находится на балансе Фонда госимущества Украины. Киевские власти несколько лет ведут борьбу за его возращение в коммунальную собственность, а в Минкульте вдруг заявили, что хотят превратить его в Музей современного искусства и взять Гостиный двор на свой баланс.

ПОЖАРЫ, МЕТРО И 8 ЛЕТ БЕЗ КРЫШИ

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Эпопея с реконструкцией Гостиного началась в 2012 году, когда было решено превратить его в общественное многофункциональное здание с развитой торговой функцией (тут надо напомнить, что это был первый торговый центр Киева и располагался он на главной торговой площади города). Работы взялась проводить ООО "Укрреставрация", которое получило здание в аренду в 1994 году.

Так легендарный Гостиный двор выглядит сейчас

Представленный проект был грандиозным: новая крыша со стеклянным фонарем, внешние стены цвета старинного киевского кирпича, а внутренние залы почти белого цвета с мраморным полом и светильниками на стенах под старину.

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Такими могли стать фасады Гостиного двора

* По проекту Гостиный двор должен был стать четырехуровневым.

* Существующий подвальный этаж был запроектирован под супермаркет.

* Первый этаж и внутренний дворик предназначались для проведения публичных мероприятий – выставок, концертов, торжеств и балов.

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Так здание Двора могло выглядеть внутри

* В угловых блоках с отдельными входами могли разместиться банки, кафе и магазины.

Еще один вариант с колоннами Двора

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* На втором этаже – магазины одежды, электроники и зоны коворкинга.

* В мансардном этаже предполагалась огромная детская зона и помещения для художественных салонов. Была даже договоренность с легендарным украинским художником Иваном Марчуком, что в этой части здания у него появится помещение для проведения персональных выставок и работы "живьем"! Это фактически творческая мастерская, которой до сих пор нет у известного во всем мире украинского художника.

Проект. Так может выглядеть фасад Гостиного двора

* Выделялось помещение под огромный магазин детской книги. В здании планировали открыть образовательное пространство, где можно было оставить на несколько часов детей, а с ними бы занимались физикой, математикой, рисованием, конструированием в игровой форме.

*Предполагалось открыть три небольших кинотеатра на 10-20 человек, где по заказу можно было посмотреть любой фильм из кинотеки в своей компании.

Состояние здания Гостиного двора до начала работ

"Когда мы впервые посетили Гостиный двор, то по всему его периметру обнаружили протекания кровли, трещины на стенах. Фасады и двор были совершенно запущены. Посредине здания, где проходит линия метро, здание вообще было частично "сломано". Тут, фактически прямо над тоннелем метро, в который мы тоже попали, затекала вода. Гостиный двор годами страдал от вибрации поездов. Мы исследовали проблемное место над тоннелями. При проектировании и дальнейшем строительстве разгрузочной плиты первого этажа нам удалось погасить основную вибрацию, установить более сбалансированные конструкции. Над туннелями метро (их тут два) в центре здания мы убрали тяжелые стены и на их месте разместили эскалаторы и лифты для маломобильных групп населения, туалеты – объекты наименее чувствительные к вибрации. В общем, сделали все, чтобы снизить нагрузку над метро", – рассказывает сайту "Сегодня" архитектор Андрей Миргородский, его мастерская разработала проект реконструкции Гостиного двора.

Плесень, трещины и затекание на стенах. Так Двор выглядел до начала работ

Но в 2013 году, еще до начала строительных работ в Гостином, загорелся чердак, повторив грустную историю 1811-го года. Огонь повредил 30 квадратных метров кровли и, видимо, это стало сигналом для "наэлектризованной" части населения...

И в 2014 году активисты добились через суд отмены разрешения на реконструкцию здания. Работы, которые к тому моменту шли полным ходом, остановили.

Гостиный двор – шуточный вариант от активистов, которые были против его переделки

С тех пор Гостиный двор стоит с голыми стенами и без крыши. А само здание перешло на баланс Фонда госимущества Украины.

КАКИЕ ПЛАНЫ У ВЛАСТЕЙ

В минувший четверг депутаты Киевсовета обратились к Кабмину, чтобы здание Гостиного двора передали столице. Мэр Киева заявил, что город готов осуществить его реконструкцию, создать здесь общественное пространство, Музей Киева, разместить другие функции, которые обсуждались с общественностью.

/ Фото: Сегодня

"Я разделяю и мнение, что Украине нужен Музей современного искусства. Поэтому городская власть будет способствовать реализации такого замысла. Будет это в Гостином дворе или в другом здании, станет ясно после экспертизы по пригодности этого памятника архитектуры для полноценного развертывания в нем музея. В конце концов, Гостиный двор может вместить несколько музейных институтов, став культурным центром Подола и столицы в целом. Поэтому я убежден, правительство должно передать Гостиный двор общине Киева! Так мы спасем памятник и сделаем из него настоящую жемчужину украинской столицы. Киевляне этого ждут уже давно", – отметил Виталий Кличко.

ПРОЕКТ НЕ УТРАТИЛ АКТУАЛЬНОСТИ

Пока споры продолжаются, сайт "Сегодня" поинтересовался у авторов проекта реконструкции Гостиного двора, каким он может в итоге стать?

Проект. Таким может стать восстановленный Гостиный двор

"Наш проект не утратил актуальности. И у нас зарегистрированы авторские права на этот проект. Ждем, когда мэрия и правительство определятся с позицией о том, что делать с этим прекрасным зданием. Для меня лично является странным спор, который возник между Министерством культуры и КГГА. В Минкульте вдруг заявили о желании открыть в Гостином дворе Музей современного искусства. В Киеве для этого есть отличнейшее место – Художественный Арсенал, который остается недостроенным и практически пустующим (мы занимаемся этим проектом уже больше 15 лет!). По площадям для экспозиций он может запросто соперничать с Лувром! Там можно разместить десятки музеев, если привести это здание в порядок. Художественный Арсенал мог бы стать флагманским президентским проектом для всей страны", – рассказывает сайту "Сегодня" архитектор Андрей Миргородский.

По его словам, Гостиный двор должен быть публичным местом, доступным и интересным для всех!

Двор Гостиного до начала реконструкции. Был служебной парковкой и всегда закрыт для посетителей / Фото: Сегодня

"До этого Гостиный двор был большим и закрытым для обычных горожан "ящиком", куда невозможно было зайти без удостоверения. В само здание и в его шикарный двор без "бумаги" никого не пускали. Это было закрытое административное здание. Даже в прекрасную библиотеку Госстроя УССР, располагавшуюся тут, пускали только по специальным читательским корочкам. Это я о доступности внутрь этого сооружения до реконструкции... Мы, Проектные Системы LTD, предложили сделать двор и здание публичным пространством, накрыв его крышей со стеклянным "фонарем". При этом не меняя внешнюю геометрию здания и не поднимая его кровлю. Все было сделано так, чтобы не нарушать общий вид Контрактовой площади, которая имеет статус памятника градостроительства. Кстати, стекло и стальные конструкции для "фонаря" были уже заказаны и изготовлены. Мы были очень близки к полному накрытию и защите здания в 2012 году", – рассказывает Андрей Миргородский.

НЕ РЕСТАВРАЦИЯ, А РЕКОНСТРУКЦИЯ

Андрей Миргородский отмечает, что когда им заказали проект реконструкции, здание Гостиного двора по решению Кабмина было исключено из реестра памятников архитектуры.

"Эту работу мы изначально рассматривали не как реставрацию, а как реконструкцию. Да, сегодня этому зданию вернули охранный статус. Но это политическое решение. Я прекрасно помню, как выглядел Гостиный двор в советское время, а именно в 70-80-х годах. Потом было построено совершенно новое здание. И оно не просто новое, оно не имеет ничего общего, кроме названия, с тем зданием Гостиного двора, которое стояло на Контрактовой площади до Олимпиады 80 и до празднования 1500-летия Киева в 1982 году. Посмотрите на фотографии "до" и "после"!" – поясняет сайту "Сегодня" Андрей Миргородский.

Старый Гостиный двор, который был памятником и его снесли

Он добавляет, что полный снос настоящего памятника архитектуры – старого Гостиного двора – был обусловлен строительством синей линии метрополитена к юбилею города.

Старый Гостиный двор был превращен в руины

"На Подоле тоннели строили открытым способом. Линия проложена под улицей Сагайдачного и проходит посредине здания Гостиного двора. Строители метрополитена не смогли проложить тоннель без сноса части здания. Там были очень ветхие фундаменты. Это и стало толчком для решения Геннадием Карповичем Злобиным (тогда председателем Госстроя УССР) и Валентином Арсентьевичем Згурским (председателем Киевского горсовета) о строительстве нового здания на месте разрушенного памятника. Курьезом теперь выглядит ситуация с передачей объекта с баланса городского Управления торговли (которому тогда принадлежало здание) на баланс Госстроя. Когда встал вопрос о строительстве нового здания, выяснилось, что на счету у Управления нет нужной суммы, а у Госстроя как раз эта сумма в бюджете была! Но в строчке госбюджета средства были предназначены на "реставрацию"! Объект быстро передали с баланса на баланс, и здание быстро стало памятником! И деньги ушли по "целевому" назначению! Вот так… Для постройки Гостиного со всех объектов Госстроя свозились разные стройматериалы. Здание сложено из разного типа кирпича и даже кирпичных блоков. Стены нового Гостиного двора сложены из нескольких видов кирпича Тут мы обнаружили 11 разных типов панелей перекрытия. Видимо, при постройке ставили то, что было на тот момент под рукой на других объектах", – добавляет Миргородский.

Такую постройку тяжело назвать "реставрацией"

Он уверен, что ремонт Гостиного двора, который выполнялся в 80-х годах, был "псевдореставрацией".

Старые чертежи Гостиного двора

"Тогда в Госстрое утверждали, что "реставрация" делалась по чертежам итальянского архитектора Луиджи Руска. Но его проект – двухэтажное здание, без подвалов. А у Госстроя здание получилось не двухэтажным, а четырехэтажным, а в некоторых местах и пятиэтажным – ведь у Госстроя были большие аппетиты: Проектные институты, Академия, библиотеки и т.д. Теперешний Гостиный двор значительно отличается от чертежей архитектора Руска. Прежде всего по своей геометрии, высоте и ширине. Утверждать, что Гостиный построен по чертежам архитектора Руска – мягко говоря, неправда. Поэтому эта работа ни по каким канонам и нормам не соответствует термину "реставрация". Это совершенно новое здание, – отмечает Андрей Миргородский. - Здание не соответствует старому проекту – ведь это "мелочи" для реставраторов: размеры и высота, этажность, рисунок фасадов и многое другое... Если такие изменения вносят реставраторы и это нравится Заказчику – значит, это можно!"

Гостиный Двор перед окончательным сносом и строительством метро

БУДЕТ – КИЕВ-СИТИ-ХОЛЛ?

Автор проекта заверяет, что планировки Гостиного двора абсолютно не выгодны для коммерции.

"Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые проводились арендатором помещения силами ведущих консалтинговых и маркетинговых мировых компаний. Оно специфическое, и мы сделали все возможное, чтобы этот прекрасный городской объект приобрел новую жизнь и стал изюминкой старого Подола, стал открытым для всех и, возможно, новым и прекрасным домом для "Музея Киева", – добавляет Миргородский.

Проект Гостиного двора в разрезе

МОЖНО ВСЕ СДЕЛАТЬ ЗА 1,5 ГОДА

Кстати, площадь Гостиного двора – 22 тысячи квадратных метров. Ранее в социальных сетях писали, что здание можно закрыть от осадков пленкой и на это, якобы, нужно от города всего 150 тысяч гривен.

"Эта информация неточна... Здание огромное. Чтобы защитить его надежно от влаги, снега и ветра хотя бы специальной пленкой, нужно больше миллиона гривен. Деньги, которые, по сути, будут выброшены "на ветер". Деньги налогоплательщиков – ведь речь идет о деньгах КГГА! Люди, которые пишут такую чушь в Сети, не понимают даже порядок цифр. Это говорят не специалисты, а "политики". Здание нужно сразу накрывать кровлей, которая будет соответствовать будущему проекту. И чем скорее, тем лучше. Гостиный двор можно достроить за год или полтора при условии своевременного финансирования. Оно, конечно, пострадало из-за того, что уже более восьми лет стоит без крыши. Но если и дальше будет оставаться в таком состоянии, то, естественно, как и тоннели метро под ним, начнет разрушаться. Но пока еще его можно быстро привести в порядок", – добавляет Миргородский.

Так планировали облицовывать колонны Гостиного двора

По его данным, восстановление Гостиного двора обойдется в 10-15 миллионов долларов, если считать по цифрам 2013 года. Но нужно понимать, что с тех времен поменялись цены на стройматериалы, да и оплата труда возросла.

ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ В БОЛЕЕ 200 ЛЕТ

Напомним, истории Гостиного двора уже более 200 лет. На его месте на Контрактовой площади, которая всегда считалась базарной, находились торговые ряды, которые дважды горели – были деревянными. И, как птица Феникс, всегда возрождались киевскими купцами.

Так выглядел Гостиный двор до и после Второй мировой войны

Проект Гостиного двора в 1808 году предложил российский архитектор итальянского происхождения Луиджи Руска – двухэтажное здание в виде замкнутого прямоугольника со служебным помещением, к которому вели шесть входных групп в виде ворот. Однако начатое строительство прервали, возвели только один этаж, хотя по проекту их должно было быть два. Причина: масштабный пожар в 1811-м и война в 1812 году. Построили наш Гостиный только в 1813 году.

Такие здания строили по всей бывшей Российской империи, чтобы обеспечить купцов, ремесленников и горожан необходимыми услугами по торговле и сбыту разнообразных товаров. То есть тогдашний Гостиный двор, как мы и говорили, был прототипом современных ТЦ.

Кстати, до конца 70-х годов в здании Гостиного находилась масса разных помещений – там изготавливали бочки, сумки, мебель, обувь. Тут кипело производство, торговля и коммерческая жизнь. Но эта страница киевской, тогда еще полупровинциальной жизни, скоро закрылась. У Киева проявились амбиции столицы республики...

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