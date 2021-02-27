Новый Киев: карманные скверы столицы – как они будут выглядеть и зачем нужны

Парки в Киеве обещают создавать прямо во дворах. Мы узнали, откуда взяли идею и почему это важно для мегаполиса

Киевляне справедливо жалуются на отсутствие зеленых зон в некоторых районах столицы. Особенно остро стоит эта проблема в "спальных районах", где максимум удобств – это скамейка возле входа в парадное и видавшая виды детская площадка между домами. Чтобы доехать до большого парка, человеку нужно тратить время и средства, а это удобно не всем.

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В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" предлагают решить эту проблему, создавая "придомовые" или "карманные" скверы, которые будут в шаговой доступности для жителей и станут украшением дворов. Такие скверы уже появились в прошлом году во дворах по улице Татарской, возле домов по проспекту академика Глушкова, на пересечении улиц Гонты и Телиги. Что они собой представляют и где появятся в ближайшее время, узнавал сайт "Сегодня".

/ Фото: Сегодня

Почему нужны такие скверы

В "Киевзеленстрое" говорят, что идею создания карманных скверов "подсмотрели" у коллег из Польши. Там зеленые зоны возле домов появляются повсеместно.

"Большие парки в мегаполисах находятся далеко. К ним не всегда удобно добираться. А мы прекрасно понимаем, что жизнь у большинства граждан протекает в границах их двора: дети играют на детской площадке возле дома, взрослые хотят позаниматься спортом, а пенсионеры выходят посидеть на скамейке и подышать свежим воздухом. Дворовое пространство должно быть удобным и красивым! Мы прекрасно понимаем, что проложить две перпендикулярные дорожки, поставить фонарь и две лавочки – это не благоустройство. Поэтому работаем комплексно и создаем новые варианты дворовых скверов", – поясняет сайту "Сегодня" Алексей Король, гендиректор "Киевзеленстроя".

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По его словам, для создания "карманных" скверов не нужно слишком больших средств. Но при этом важно учитывать очень много технических нюансов.

"Возле каждого дома проложены инженерные коммуникации: теплая и холодная вода, свет, газ, телефон. Все это нужно учитывать при ремонте. Например, на участке, где проложена теплотрасса, запрещено ставить детскую площадку или посадить над ней дерево. Это опасно. Процесс создания "карманных скверов" трудоемкий, нам помогают депутаты Киевсовета. И с уже прорисованным проектом мы приходим к жителям дома. На месте спрашиваем их мнение, обсуждаем, вносим замечания, поясняем – почему именно так предлагаем обустроить их двор, почему именно такие деревья или кусты хотим посадить", – рассказывает Алексей Король.

Киевляне могут обратиться к депутату Киевсовета, который представляет их округ, с просьбой инициировать капремонт сквера/парка. Местный депутат подает в КГС предложение о включении объекта в Программу социально-экономического развития с целью выделения бюджетных средств.

Сквер на Энтузиастов

Например, такой "карманный сквер" вскоре появится на улице Энтузиастов, 3/1 в Днепровском районе столицы. До этого территория возле дома имела запущенный вид. "Украшением" двора было старое разрушенное помещение, гаражи, вокруг росли сорняки, а люди ходили по протоптанным дорожкам.

"Тут мы решили сделать по центру детскую площадку. Она будет с мягким покрытием и безопасна для игр. Проход жителей к остановкам транспорта спроектировали так, чтобы он не мешал детям. В этом доме живут пожилые люди. Мы обустроим для них места для игры в шахматы. Они находятся подальше от дорожек и детской площадки, оборудованы навесами, чтобы можно было играть даже в дождь. По всей территории установим лавочки, урны, автономное освещение на солнечных батареях. Кстати, свет от них будет не ярким, а приглушенным, чтобы не светил людям в окна", – поясняет Алексей Король.

В "карманном сквере" на Энтузиастов появится клумба с мостиком, чтобы здесь было интересно играть детям. Они смогут тут свободно бегать – сквер находится далеко от проезжей части.

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Ранее в этом дворе были установлены тренажеры для уличных занятий спортом. После ремонта под ними появится резиновое покрытие, чтобы было удобнее спрыгивать с турника. Дополнительно установили еще три тренажера.

Полностью закончить работы на Энтузиастов обещают в конце мая, ко Дню Киева.

Сквер на Лятошинского

Еще один "карманный сквер" обустроят во дворе дома по улице Лятошинского, 26-б в Голосеевском районе столицы. Тут оборудуют большую спортивную площадку.

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"Элементы старой площадки будут демонтированы. Деревья, которые растут во дворе будут оборудованы круговыми лавочками для отдыха, вдоль них появится прогулочная дорожка, высадим газоны", – рассказывают в "Киевзеленстрое".

Сквер на Машиностроительной

Еще один придомовой сквер обещают открыть во дворе дома по улице Машиностроительной, 25-а в Соломенском районе столицы. Кстати, этот участок местные жители буквально отвоевали от застройки.

"Здесь мы предлагаем сделать сквер с детской площадкой, зоной для занятий спортом, местом для выгула собак. Установим освещение, проложим дорожки, сделаем удобные пандусы. Само собой, будет и комплексное озеленение двора. Сейчас обсуждаем этот вопрос с жителями. Здесь запланирована подсадка деревьев и многолетних растений. Они будут цвести круглый год", – поясняют в "Киевзеленстрое".

Придомовая липовая аллея

Появится в Киеве и целая придомовая Липовая аллея. Раньше это была тропа из метровых бетонных плит. Она расположена между жилыми домами проспекта Маяковского и улицы Бальзака в Деснянском районе столицы. Площадь зеленой зоны – 2,4 гектара.

"Территория аллеи была запущенной и неухоженной. Мы занялись ею в прошлом году. Было выполнено больше половины основных работ. Главная задача – аллея должна стать удобной для людей. Здесь появились велодорожки, детская площадка (в районе улицы Архитектора Николаева), вдоль пешеходной зоны новое освещение. Рядом – бульварная часть, плюс отремонтированы подходы к жилым домам. Кстати, липы вдоль аллеи уже были старыми и в некоторых местах нам пришлось высаживать новые", – рассказывает нам Алексей Король.

Закончить все работы и открыть Липовую аллею планируют этим летом, в июле. Напомним, что в прошедшую субботу сайт "Сегодня" рассказывал о том, какими будут в Киеве парки у воды и где именно их откроют

Мы узнавали, каким может сталь Гостиный двор на столичном Подоле. Ранее мы рассказывали, каким будет после реконструкции Голосеевский парк имени Рыльского. Также мы сообщали о планах кардинального изменения Арсенальной площади в центре Киева. Здания там планируют накрыть стеклом.

В этом году власти Киева планируют построить на Оболони мост-волну и благоустроить Оболонский остров. Еще мы писали о намерениях городской власти начать строительство канатной дороги. Она может стать новым видом транспорта для Киева.

Как киевляне проводят зимний досуг в одном из парков города, смотрите в нашем сюжете:

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