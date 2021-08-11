Организаторов дрифта на Софийской площади накажут финансово – МКИП

Александр Ткаченко назвал инцидент издевательством над историческим центром Киева

В министерстве возмущены поведением гонщиков. Фото: коллаж "Сегодня"

В МКИП подготовят изменения в законы, чтобы предотвратить повторение истории с дрифтом на Софийской площади. Любые сьемки в буферной зоне недопустимы.

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Об этом в прямом эфире телеканала "Украина24" сказал министр культуры Александр Ткаченко.

"Я думаю, что на этом эта история не закончится, потому что мы имеем дело не просто с невежеством, а издевательством над центром историческим Киева. Все это происходило в буферной зоне, без всякого согласования ни с заповедником, ни с министерством, поэтому мы к этой истории будем подходить уже в юридической плоскости, а именно подготовить изменения в законы, согласно которым такие действия в буферных зонах должны согласовываться в соответствии с заповедником и министерством", – говорит Ткаченко.

По его словам, организаторов ралли нужно наказать финансово.

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"Я думаю, это касается именно этой компании. А во-вторых, ответственность за это, на наш взгляд, лежит на КГГА. Поэтому этими действиями, мытьем в течение двух дней площади, они не должны отделаться, а должно быть непосредственно прямое четкое финансовое наказание", – сказал министр.

На вопрос можно ли с разрешением проводить такие сьемки в Киеве он ответил, что все зависит от условий.

"Такие съемки происходят и в европейских столицах в центре, но в соответствии со всеми разрешениями и четкими параметрами, что, где, когда, как снимается, в каком масштабе. Но такого рода ралли, как на Софийской площади, недопустимы при любых условиях", – добавил он.

Что произошло ранее

На Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому устроили гонки два спортивных автомобиля. Рев моторов было слышно во всех близлежащих кварталах.

Жителей столицы удивило, что гонки устроили на уже разбитой плитке Софийской площади, которая не ремонтировалась много лет.

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Разрешение на проведение дрифта в буферной зоне ЮНЕСКО, как оказалось, не давал никто.

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