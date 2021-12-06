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Осталось еще немного! В Киеве почти установили главную елку страны (фото, видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
6 декабря, 14:56
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В этом году открытие главной елки страны состоится в День св. Николая, 19 декабря, на Софиевской площади
На Софийскую площадь завезли гору искусственных веток
На Софийскую площадь завезли гору искусственных веток / Фото: Коллаж: Сегодня

На Софийской площади продолжается монтаж главной елки страны. Отметим, что в основу елки заложили бетонные блоки весом более 100 тонн. Их устанавливали при помощи автокрана.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Елку продолжают монтировать. Рабочие вставляют в "скелет" трубы, который будет держать ветки.

Напомним, что вокруг основы для елки установили 13 черных тумб. На них установят конструкции для крепления гирлянд.

Также на Софийской площади продолжается монтаж новогоднего катка вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

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Рабочие устанавливают конструкции, которые будут служить входом в новогодний городок на Софийской площади. Также сюда уже завезли первые новогодние домики, в которых будут продавать сувениры.

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Как праздновали Новый год последние 4 года возле главной елки

  • 2020.Первые празднования в новых условиях, но от этого не менее ожидаемы! Главную елку страны зажигал Виталий Кличко вместе со Святым Николаем.
  • 2019. Тематикой этого года была сказка о Щелкунчике, а празднования были действительно по-особому сказочными.
  • 2018. Мы вместе зажигали на концертах, катались на "Полярном экспрессе" и передавали близким поздравления на большом экране Софийской площади.
  • 2017. "НеоГод", в котором мы наслаждались необычным парком ледяных скульптур, сказочным амфитеатром под "звездным небом" и, конечно же, нашей украшенной красавицей-елкой.

Ранее мы писали:

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