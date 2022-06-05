Памятник Владимиру и горящий завод: как появилось вирусное фото обстрела Киева

Советник главы ОП рассказал, в чем символизм утренней фотографии

Сергей Лещенко рассказал, как появилось фото обстрела Киева / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 5 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву около 6 утра. Среди прочего наблюдался густой дым в районе Дарницкого вокзала и на Позняках. Позже после обстрела в Сети появилось фото, которое стало вирусным.

Историю этого фото рассказал у себя в Telegram-канале советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

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По его словам, фото, сделанное сегодня утром, станет одним из символов войны.

"Памятник Владимиру и горящий на заднем фоне завод, на который сегодня утром прилетело четыре крылатых ракеты от российских фашистов. Креститель Руси и сама Русь, бомбящая свою "мать городов". Все настолько символично, что не надо ничего объяснять", – написал Лещенко.

Также он рассказал, что фото сделал основатель клуба Closer и фестиваля Brave! Factory Сергей Вологжанинов, который пошел прогуляться в шесть утра и сделал снимок, попавший во все мировые медиа и соцсети.

Фото – t.me/LeshchenkoS.

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Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшние ракетные удары по Киеву, назвав их актом терроризма.

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