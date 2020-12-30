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Перенесся к елке и надел бороду: Кличко поздравил украинцев с наступающими праздниками (видео)

30 декабря, 18:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мэр заявил, что за этот год люди стали сильнее и добрее

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым.

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Видео с поздравлением глава города опубликовал на своей странице в Facebook.

Видео: Facebook

"Мы прошли этот год. А это уже хорошо. Так, всем было сложно. Но мы не отчаялись. Мы работали, поддерживали друг друга. Мы стали больше ценить близких. И видеть приятное вокруг. Больше любить свой город и его красоту, радоваться простым вещам. Я считаю, что за прошлый год мы стали сильнее и добрее. Поэтому мы все преодолеем. Вместе! Я желаю вам мира, добра, крепкого здоровья и веры в чудеса!" – сказал Виталий Кличко.

В конце видео мэр города надел оригинальную новогоднюю маску в виде белой бороды.

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Напомним, первая леди страны Елена Зеленская запустила новогодний проект "Удивительная открытка".

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Киев Новый год поздравления Виталий Кличко
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