Перенесся к елке и надел бороду: Кличко поздравил украинцев с наступающими праздниками (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым.
Видео с поздравлением глава города опубликовал на своей странице в Facebook.
"Мы прошли этот год. А это уже хорошо. Так, всем было сложно. Но мы не отчаялись. Мы работали, поддерживали друг друга. Мы стали больше ценить близких. И видеть приятное вокруг. Больше любить свой город и его красоту, радоваться простым вещам. Я считаю, что за прошлый год мы стали сильнее и добрее. Поэтому мы все преодолеем. Вместе! Я желаю вам мира, добра, крепкого здоровья и веры в чудеса!" – сказал Виталий Кличко.
В конце видео мэр города надел оригинальную новогоднюю маску в виде белой бороды.
Напомним, первая леди страны Елена Зеленская запустила новогодний проект "Удивительная открытка".
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