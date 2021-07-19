"Первые 50 раундов выстоял": Кличко в честь своего юбилея записал видео

Столичный градоначальник рассказал, как себя чувствует в свои 50 и оглянулся на прожитую им жизнь

Кличко из боксера превратился в политика. Коллаж "Сегодня"

Мэр Киева, а в прошлом легендарный боксер, чемпион мира Виталий Кличко сегодня отмечает 50-летие. В честь этого он опубликовал видео главных моментов своей жизни – успехи в спорте, которые помогли ему попасть в политику и возглавить столицу Украины.

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Об этом он рассказывает на своей странице в Facebook.

В 90-х и начале 2000-х Виталия знал весь мир за его заслуги в ринге, а с 2006-го начал политическую карьеру в Киевсовете. В 2012-м даже прошел в Верховную Раду. В парламенте просидел не долго – в 2014-м избран мэром Киева, а в 2020-м переизбрался.

"Друзья, первые 50 раундов выстоял. Жизнь несется быстро. И иногда, вспоминая ее моменты, думаешь: неужели это все было со мной? Хотел бы я изменить что-то, если бы была такая возможность? Пожалуй, нет. Все вызовы, которые преодолевал, и все радости, которые пережил – это моя история. И история людей, которые были рядом, и которые сегодня рядом со мной. Когда-то я выбрал своим девизом слова: "Нет ничего невозможного". И это было и остается моим жизненным кредо. Потому что так и есть, если ты веришь в себя, в свою мечту, в свое дело и готов работать и биться до конца. Победного! С таким настроением я и буду встречаю свои 50. Всего 50, потому что впереди еще много историй", – написал Кличко.

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Отметим, за время своей политической карьеры Кличко отметился неоднократными смешными оговорками. Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре 2020-го он решил издать книгу со своими цитатами, не постеснявшись посмеяться над самим собой.

А недавно Кличко даже устроил рэп-баттл с киевским музыкантом.