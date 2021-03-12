Пироги от мэра. В столице презентовали гастрономический продукт для туристов (фото)

В Киеве презентовали свой гастропродукт "Kyiv Pie". Проще говоря, это пирог с разными начинками. Сайт "Сегодня" побывал на презентации.

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До этого название продукта не называли, держали в секрете. И в социальных сетях уже начали шутя писать, что мэр Киева скрестил перепичку, котлету по-киевски и чебуреки. Но оказалось были близки к разгадке – речь идет о выпечке.



В управлении туризма и промоций КГГА рассказали, что новое блюдо разработали совместно с Ассоциацией гастрономического туризма Украины.

К процессу создания гастропродукта были привлечены шеф-повара киевских ресторанов. Он изготовлен исключительно из продуктов, которые произведены в Киеве и Киевской области.

"Мы представили три вида киевского пирога: с корнеплодами, рыбой и потрошками. Думаю, эти три вида пирогов должны понравится туристам, которые приезжают в наш город. Прежде всего – это обновленный элемент гастрономической кухни Киева и здоровая еда. Пока это тестовый проект. Если другие рестораны согласятся присоединиться к нам, мы с радостью будем популяризировать этот киевский продукт", – рассказала сайту "Сегодня" Марина Радова, начальник управления туризма и промоций КГГА.

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Стоимость одного пирога с корнеплодами или с потрохами – до 1 евро, а вот те, что с рыбой будут стоить чуть больше одного евро.





Марина Радова говорит, что идей по созданию киевского блюда было много, но остановились на пирогах.

"У нас уже есть котлета по-киевски, перепичка, киевский торт. Поэтому в процессе дискуссии между кулинарами, поварами и нами, было решено остановиться на пирогах. Для этого провели целое исследования киевской кухни. Возможно в будущем линейка киевских блюда будет обновляться и дополняться", – говорит Марина Радова.

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Президент Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма рассказывает, что при создании нового продукта им очень хотелось удивить туристов и самих киевлян.

"Изучением киевской кухни и блюд я занимаюсь четыре года. Перед нами стояла задача сделать блюдо, чтобы оно было технологическим, чтобы оно было для ресторанов и для простого стола, чтобы оно переживало доставку, соответствовало современным брендам и запросам современного человека, долго хранилось. Всем этим требованием отвечает выпечка. С другими видами блюд все сложнее", – рассказывает сайту "Сегодня" Алексей Волков, президент Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма.

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По его словам, Киев невероятно богат на свои блюда, многие из которых нам совершенно неизвестны.

"Пару дет назад мы даже реконструировали банкет Киевского князя... Нужно понимать, что киевская народная кухня – это один срез блюд, а киевская панская или шляхетная кухня – это совершенно другое. В Киеве сбереглось очень много разных кулинарных традиций. Тут в разные времена преобладала кухня Литвы, Польши, Крыма. Например, такой факт, в 1746 году Киевский митрополит на Пасху позволил себе заказать 10 каракатиц, и с удовольствие их откушал", – добавляет Алексей Волков.

По его словам, было собрано очень много интересной информации о кулинарном Киеве, в этом помогли архивные записи, в том числе, в Софии Киевской.

И что интересно, хлебобулочные продукты присутствовали как в народной кухне, так и в панской или шляхетной. Отталкиваясь от этого решили остановиться на пирогах.

По его мнению, самые популярные традиционные киевские блюда – это киевский пирог, котлета по-киевски, перепичка, ребра по-киевски, а также соления.

"Иностранцы приезжая в Киев просто в восторге от солений, или ферментированных овощей. Так же очень популярным становиться крафтовое пиво, в том числе произведенное в Киеве. Восстанавливаются рецепты киевского сидра и меда. Могу сказать, что это уже перешло из разряда экспериментов в разряд высококлассного продукта. Эти напитки занимают призовые места на выставках за рубежом", – заверяет Алексей Волков.

Он отметил, что самое главное, что на все это есть спрос.

Ранее мы писали, что в Киеве подорожала легендарная перепичка.

Напомним, что украинка создает реалистичные 3D-торты. Она прославилась в британских СМИ.

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