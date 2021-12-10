Платные пакеты в магазинах. Как в Киеве придерживаются новых правил

С 10 декабря пластиковые пакеты стали платными. Этот запрет касается магазинов, супермаркетов, заведений питания и сфере предоставления услуг.
Как пишет сайт "Сегодня", в столице пока еще не спешат соблюдать новые правила.
В "Великій Кишені" на проспекте Петра Григоренка пакетики продолжают брать бесплатно. В магазине говорят, что эти пакеты не попадают под запрет. За деньги там продают только большие пакеты.
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Возле одноразовых пакетов установлены таблички.
В Метро одноразовые пакетики уже по 1,50 грн.
"УНИАН" пишет, что магазины VARUS продают пакеты по 1 копейке. А вот в магазинах "Сільпо" стоимость пакетов в чеках не указывают.
"Здесь все, как в законе написано – пакеты платные и повсюду предупреждения для клиентов, что их стоимость… одна копейка. Такая сумма даже пенсионеров не будет стимулировать переходить на сумки и другую экологическую тару многоразового использования", – сказала клиентка VARUS.
Какими должны быть цены на пакеты
Цена пакета без ручек и без боковых складок должна составлять 2 грн, а пакет без ручек с боковыми складками может стоить 2,50 грн. Дороже может быть пакет с ручками и боковыми складками – 3 грн.
Три этапа ограничений на распространение пластиковых пакетов
- Первый этап. С 10 декабря 2021 г. бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги.
- Второй этап. С марта 2022 г. запрет на распространение пакетов до 50 микрометров.
- Третий этап. С 1 января 2023 г. запрет на использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров.
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