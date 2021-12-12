Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) 🚓 Хамство Гогилашвили Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

Почти 200 локаций! Где можно купить елку в Киеве

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
12 декабря, 16:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Как нам стало известно, первый елочный базар появился на столичных Позняках
В Киеве заметили первые елочные базары
В Киеве заметили первые елочные базары / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве откроют 187 локаций по продаже елок во всех районах. Стоимость елок и сосен стартует от 350 гривен.

Об этом пишет "Сегодня".

Реклама

Где можно купить елку

Организаторами ярмарок в городе выступают коммунальные предприятия. В КГГА отметили, что официальные площадки по продаже живых новогодних деревьев будуть работать с 15 декабря.

"Призываю киевлян покупать новогодние деревья только на официальных ярмарках. Таких в Киеве будет работать почти 200. На стихийных рынках хвойные деревья реализуются без документов и могут быть вредными. Инспекция по благоустройству получила задачу – контролировать размещение мест продаж хвойных, выносить предписания и составлять админпротоколы на нарушителей", – сказал первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

Реклама

Сколько будут стоить новогодние деревья

Стоимость хвойных в официальных точках продаж будет составлять от 150 до 500 гривен.

Требования к елочным базарам

Для работы официальных площадок предъявляются такие требования:

  • должна быть линейка для измерения новогоднего дерева и обнародована стоимость погонного метра;
  • все елки, сосны и ели должны быть чипированы или содержать этикетки. Это защитит потребителей от приобретения незаконно срубленных деревьев, поскольку в чипе или индивидуальном номере штрих-кода содержится вся информация о дереве;
  • территория ярмарки должна быть обязательно ограждена;
  • локация должна содержать информацию о субъекте предпринимательской деятельности, осуществляющем продажу, и режиме работы.

В Киеве уже начали продавать елки

В Киеве на Позняках появился первый легальный елочный базар.

Реклама

По словам продавцов, стоимость их елок и сосен стартует от 350 гривен.

Покупателей еще нет, так как базар только открылся. Елки привезли с Волыни, и они имеют специальные чипы.

Продавцы говорят, что это малая часть их базара, основную массу хвои привезут через пару дней. По их словам, повышать цены пока не планируют.

За место торговцы платят городу 5 тысяч гривен.

Ранее мы писали:

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 827

заболело за неделю в Киeвe

-9%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять