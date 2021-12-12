Почти 200 локаций! Где можно купить елку в Киеве

Как нам стало известно, первый елочный базар появился на столичных Позняках

В Киеве заметили первые елочные базары / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве откроют 187 локаций по продаже елок во всех районах. Стоимость елок и сосен стартует от 350 гривен.

Об этом пишет "Сегодня".

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Где можно купить елку

Организаторами ярмарок в городе выступают коммунальные предприятия. В КГГА отметили, что официальные площадки по продаже живых новогодних деревьев будуть работать с 15 декабря.

"Призываю киевлян покупать новогодние деревья только на официальных ярмарках. Таких в Киеве будет работать почти 200. На стихийных рынках хвойные деревья реализуются без документов и могут быть вредными. Инспекция по благоустройству получила задачу – контролировать размещение мест продаж хвойных, выносить предписания и составлять админпротоколы на нарушителей", – сказал первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

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Сколько будут стоить новогодние деревья

Стоимость хвойных в официальных точках продаж будет составлять от 150 до 500 гривен.

Требования к елочным базарам

Для работы официальных площадок предъявляются такие требования:

должна быть линейка для измерения новогоднего дерева и обнародована стоимость погонного метра;

все елки, сосны и ели должны быть чипированы или содержать этикетки. Это защитит потребителей от приобретения незаконно срубленных деревьев, поскольку в чипе или индивидуальном номере штрих-кода содержится вся информация о дереве;

территория ярмарки должна быть обязательно ограждена;

локация должна содержать информацию о субъекте предпринимательской деятельности, осуществляющем продажу, и режиме работы.

В Киеве уже начали продавать елки

В Киеве на Позняках появился первый легальный елочный базар.

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По словам продавцов, стоимость их елок и сосен стартует от 350 гривен.

Покупателей еще нет, так как базар только открылся. Елки привезли с Волыни, и они имеют специальные чипы.

Продавцы говорят, что это малая часть их базара, основную массу хвои привезут через пару дней. По их словам, повышать цены пока не планируют.

За место торговцы платят городу 5 тысяч гривен.

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