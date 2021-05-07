Под домашним арестом: как живет экс-депутат Киевсовета, который поджег квартиру со своими детьми

Виталий Даниленко бегает кросс вокруг дома, играет сам с собой в шахматы и скучает по детям – эксклюзив

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Прошел месяц с громкого скандала, связанного с экс-депутатом Киевсовета, бизнесменом Виталием Даниленко. Его обвиняют в том, что 6 апреля он поджег двери квартиры, где находились его жена и четверо детей, а также поджег автомобиль жены. Сейчас по решению суда он находится под круглосуточным домашним арестом, но согласился пообщаться с журналистом "Сегодня".

Кросс, подтягивание и шахматы

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Бывший депутат живет в частном доме в селе Хотов под Киевом. Говорит, что активно занимается спортом. Виталий показал, где именно бегает, подтягивается на турнике и поднимает тяжелое колесо от трактора.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

- Виталий, сколько вы уже находитесь под домашним арестом?

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- Три недели.

- Как проводите время?

- Каждый день просыпаюсь в 5:00 утра. Читаю книги, хочу в который раз перечитать Бориса Акунина и Юлиана Семенова. Перед этим играю час в шахматы на компьютере, чтобы мозг завести. Есть и обычные шахматы, но не с кем играть. Раньше играл с сыновьями… В 7:30 у меня кросс. Правда, бегать приходится вокруг дома. Скучновато, конечно, но это здорово добавляет энергии. Еще делаю упражнения на турнике. В 8:30 собираюсь, как будто, на работу. Одеваю джинсы, кроссовки и иду на летнюю террасу, где сажусь и провожу весь день.

Раньше играл с сыновьями. Теперь играет шахматы с компьютером / Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Мне запрещено покидать свой дом. Также запрещено встречаться с женой и детьми. Но ко мне приезжают друзья, партнеры по бизнесу, проводим совещания. От меня особо никто не отвернулся. Хотя есть, конечно, те, кто начитались интернета и считают меня токсичным. Но партнеры и рынок относятся ко мне адекватно. Я многих интересую как бизнесмен.

Говорит, что эта медаль ему ценна больше всего / Фото: Александр Марущак, Сегодня

Тушил пожар голыми руками

- А что произошло в тот вечер на Героев Обороны? Ваша версия.

- Я пришел домой, в свою квартиру, где живет моя жена с детьми. Она переехала туда жить после публичного скандала меду нами в Facebook. Конфликты у нас возникали еще с прошлого года... Я пришел в квартиру, подчеркну, в свою квартиру, чтобы забрать некоторые документы, которые жена у меня взяла. Она не открывала. И я вызвал полицию, пояснил им ситуацию. С полицейским зашли в квартиру, осмотрели комнату и кухню – документов нет. Жена молчит и не говорит, где они. Я вышел с полицейскими на улицу перекурить, после этого они уехали. Вернулся, а жена снова не открывает двери.

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- Вы, наверное, нервничали?

- Да, я курил в подъезде – три или пять сигарет выкурил. Снова вызывал полицию. А там были сухие цветы у дверей, типа икебана. Наверное, туда случайно попал окурок. Я уже не помню. Был в заведенном состоянии. Хотел уходить, как вдруг услышал легкий хлопок – начался пожар у дверей. Я принялся все тушить. Тушил голыми руками. Видите, до сих пор ожоги на руках остались. Потушил еще до приезда пожарных. К тому времени приехала полиция, которую я же и вызвал. На меня надели наручники. Вот и все… Отвезли в изолятор, где я переночевал две ночи. Сидел в одиночной камере. Полицейские, которые меня охраняли, приносили мне чай, чаще чем другим. Было видно, что они понимают, в какой я ситуации оказался.

Экс-депутат занимается спортом – переворачивает тяжелое колесо / Фото: Александр Марущак, Сегодня

С детьми общаться запрещено

- Вы злоупотребляли спиртным?

- Я мог выпить полбутылки вина, максимум бутылку – да, увлекался. Но сейчас и вовсе отказался от спиртного. А этих роликов с пожаром появилось миллион в сети. И я думаю, что они появились неспроста… Меня просто показали каким-то извергом, который хотел сжечь своих детей. В суде общался с девушкой-корреспондентом, читал ей стихи Высоцкого и Есенина, но это в сюжет почему-то не попало, а попало то, что я псих и какой-то ненормальный.

- Вы свою вину признаете?

- Если я и виновен в возгорании, то загорелось мое личное имущество, которое я своими руками потушил. За это мне выдвинули обвинение, мне грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Да, дверь загорелась, но я ее сам и потушил. Пожарные могут это подтвердить, когда они приехали, открытого огня уже не было. Им осталось только проверить – нет ли возгорания в квартире. Конечно же, все испугались, особенно мои дети. Дыма там было страшно много, но не более того. Пугать детей и поджигать их я не хотел.

У меня четверо детей – трое сыновей и дочь. Я их очень люблю и сейчас очень сильно за ними скучаю. По решению суда мне с ними запрещено общаться. Это вообще полный абсурд и бред… Моя жена не работает, она никогда не работала. Я под круглосуточным домашним арестом и тоже не могу работать. Сейчас у них стоит простая проблема: где брать деньги на еду. И в семье по сути катастрофа. На Пасху я купил банку икры. Через адвоката просил передать детям к праздничному столу, но жена отказывается. Парадокс. Она жалуется, что денег нет, а икру детям отказывается принять.

Видео: "Сегодня"

Обыск и биполярное расстройство

- А по поводу поджога автомобиля жены что скажете?

- О поджоге автомобиля жены я узнал из соцсетей, и она сама мне написала. В ночь поджога машины я был дома в Хотове. Но какой мне резон поджигать Mercedes, если у меня Bentley? Я нигде не прятался и на следующий день спокойно перемещался по городу. Там меня и задержали с моей помощницей. Обыскали автомобиль. Мы приехали сюда (в Хотов), а тут уже КОРД с оружием и в масках. Реально почувствовал себя каким-то террористом, когда 15 или 17 спецназовцев окружили дом. Все переворачивают, ищут что-то. Я даже тогда им сказал: "Что вы ищете? Может я вам это просто отдам?". Молчат. Забрали телефоны. Ничего не нашли. Благо, что после обыска помощницу домой отвезли.

- Вы проходили психологические тесты или экспертизу?

- По совету жены я четыре раза был на приеме у психиатра, чтобы мне поставили диагноз, а ставят все один и тот же – биполярное расстройство. Это когда у вас стресс или депрессия, и вы уходите в два состояния – либо агрессия, либо в себя. Если я вас сейчас стукну, то у вас начнутся явные признаки биполярного расстройства, а потом пройдут. Но если я вас буду колотить каждый час, то рано или поздно у вас начнется психоз. И вы либо меня убьете, либо закроетесь в себе и будете плакать…

Психиатры мне даже таблеток не прописывали, не видят они у меня проблем с психикой.

Хочу перемирия с женой, но она не определилась

- Что думает по этому поводу ваша жена?

- Жена живет в своем мире. Утром она может позвонить и сказать, что безумно любит меня, и передать любовное письмо через водителя, а вечером заявить, что ненавидит, и я ей противен. Логики в ее действиях мало – забирала четверых детей, собаку, кота, чтобы всем вместе жить в двухкомнатной квартире. Это ли не абсурд!? И она при этом нигде не работает...

- Может, проще простить все обиды и помириться?

- Я – с удовольствием. Но она утром хочет помириться, а уже вечером категорически нет. Или наоборот. Она не может определиться.

Я – за перемирие. Если мы помиримся, то и дети станут спокойней, им нужен отец. Я их выучу хотя бы... У нее просто нет такой возможности. Она говорит: давай разведемся, все имущество поделим пополам, поделим дом, машину и будем жить вместе, но в гражданском браке. Мне это не совсем подходит, где логика? Для того чтобы воспитывать, обучать и кормить детей, нужен адекватный отец. Я вполне адекватный. По крайней мере, с точки зрения зарабатывания денег.

Монахи предрекли испытания

- Что вы ждете от суда, который будет по вашему делу?

- Я надеюсь на справедливое решение. Ведь я никого не убил, никого не покалечил, ничье имущество не испортил. А произошло все на почве семейных конфликтов.

Перед этим инцидентом я побывал в Греции на горе Афон. Я был первым нецерковным человеком, которому удалось туда попасть во время карантина. Старцы мне говорили про искушения и испытания, которые мне придется пережить, предупреждали. Видимо, они для меня и начались.

Также отметим, что ранее экс-депутат попал еще в один скандал. Его обвиняли в получении крупной взятки. Общая сумма, которую правоохранители изъяли при проведения обысков, – более 4 млн грн.

Тогда Даниленко возглавлял контрольную комиссию по проверке газовых АЗС. С тех пор в Киеве было демонтировано 15 незаконных газовых АЗС, хотя комиссия пришла к выводу, что всего их в столице около 200.