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Погружаемся в Новый год! Под ОПУ готовят праздничную ярмарку (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
6 декабря, 13:36
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30 ноября двор возле Офиса президента огородили металлическим забором
К Новому году под ОПУ заработает праздничная локация
К Новому году под ОПУ заработает праздничная локация / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Офисом президента готовятся открыть праздничную локацию с катком.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Возле Офиса президента снег почищен и установлены домики. Видимо, для новогодней ярмарки.

Во дворе одиночный пикет иностранца.

"Кто- то его обманул, он вышел на пикет",- сказала нам охрана ОПУ.

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Когда зажгут елку на Софийской площади в Киеве

Открытие и зажжение праздничных огней запланировано, как всегда, на 19 декабря. Как заверяют организаторы новогоднего праздника, главную елку страны украсят новыми игрушками.

Также на Софийской площади продолжается монтаж катка вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Он, кстати, будет бесплатным для детей. Рабочие говорят, что пока каток на начальной стадии готовности. Они только сделали основу для его размещения.

Как пояснили организаторы новогоднего праздника на Софийской площади, в этом году последовательность работ изменили. Сначала сделают каток, обустроят новогодний городок и в последнюю очередь установят и украсят елку. Делается это, чтобы установить гигантский купол из гирлянд над Софийской площадью.

Какой будет елка

Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен, средства предоставляют спонсоры и организаторы.

"Не знаем, какая будет верхушка – ангелы, звезда или что-нибудь такое. Это будет сюрприз. Обещаю, что такой елки еще не было, даже в мире такой не делали. Хотя в прошлом году мы вошли в пятерку елок Европы, но сейчас мы перешли границу от количества к качеству", – говорит Игорь Добруцкий, основатель и директор компании Folk Ukraine.

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