Политическое давление? Заместитель Кличко отреагировал на вручение ему подозрения

Николай Поворозник заметил нарушение процессуальных прав

Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение. Фото: коллаж "Сегодня"

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, которому вручили подозрение 25 января, заявил, что это очередной шаг в политическом давлении на столичные власти.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Давление на власть?

Поворозник сообщил, что кроме политических мотивов в этом подозрении ничего другого не видит. По его словам, нет никаких уголовных преступлений.

"Земельный участок как был, так и остался в коммунальной собственности. Единственное что – на этой земле наведен порядок и она, собственно, спасена от застройки в районе станции метро "Сырец". На этом месте сегодня находится сквер: каждый может туда пойти и убедиться", – сказал Поворозник.

Первый заместитель главы КГГА отметил, что ему не разъяснили суть подозрения, и соответственно, он видит в этом нарушение процессуальных прав.

"О процедуре вручения подозрения – это вопрос больше к адвокатам. Я убежден, что были нарушены процессуальные нормы в части того, что мне не было разъяснено суть этого подозрения. И, соответственно, будем дальше работать над доказательством своей юридической позиции. Такие дела нужно доводить до конца. Необходимо доказывать свою правоту в принятии решений. Еще раз подчеркиваю: ничего другого, чем политику, в таких подозрениях я не вижу. Продолжается и усиливается давление на местные власти. Оно уже два года, по большому счету, длится. И это давление происходит для того, чтобы дестабилизировать управление городом", – подчеркнул Поворозник.

Что произошло?

Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили 25 января подозрение в деле лишения земельного участка аппарата СНБО. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам мэра, СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и "через правоохранителей продолжает давить на столичные власти".