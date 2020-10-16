Попов, Плужник и Паламар: кто идет на выборы в Киевсовет от "ОПЗЖ"

В следующее воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы, в рамках которых граждане будут выбирать мэров, а также депутатов городских, районных и областных советов.

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В Киевсовет идут 24 партии, которые представили 2 197 кандидатов.

Политическая партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" представила 86 кандидатов. Их первая двадцатка:

1. Александр Попов – украинский государственный и политический деятель. 5-й глава Киевской городской государственной администрации с 2010 по 2014 год. Александр Попов стал кандидатом в мэры Киева.

2. Юлия Симунина – владелица агентства недвижимости.

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3. Михаил Царенко - бывший гендиректор коммунального объединения "Київзеленбуд".

4. Александр Плужник – бывший начальник УБОП Киева.

5. Елена Букало – руководитель строительной компании.

6. Игорь Кириленко – адвокат народного депутата от ОПЗЖ

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7. Юлия Уласик – помощник-консультант нардепа от ОПЗЖ

8. Мария Марк – работает в компании "Киевгорстрой".

9. Сергей Мамоян – бывший депутат полтавского облсовета, совладелец агенства недвижимости.

10. Владимир Яловой – экс-секретарь Киеврады, депутат Киевсовета I, III и IV созывов.

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11. Ольга Арканова-Черная – супруга народного депутата Виктора Чорного, экс-зампреда Подольской РГА Киева.

12. Андрей Соколовский - директор информационного департамента одной из телерадиокомпаний.

13. Татьяна Маркова - директор департамента по продажам и маркетингу ХК "Киевгорстрой".

14. Анна Булавинцева – работала помощником нардепа VIII созыва.

15. Михаил Наконечный – экс-генеральный директор КО "Киевзеленстрой", помощник нардепа.

16. Игорь Паламар – бывший финансовый директор научно-технического предприятия, баллотировался на выборах в Киевсовет в 2015 году.

17. Руслан Крамаренко – заместитель главы КГГА (в 2010-2014 г), экс-заместитель министра ЖКХ.

18. Анжелика Рубежова – была помощником народного депутата VII созыва, предприниматель.

19. Александр Тменов – предприниматель.

20. Надежда Максименцева – бывший прокурор прокуратуры Киева и прокуратуры Голосеевского района.

Ранее мы писали о том, кто идет на выборы в Киесовет от партии "Слуга народа", а также партия "УДАР".

А также кого ведут на выборы в Киевсовет партии – все списки кандидатов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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