Попов, Плужник и Паламар: кто идет на выборы в Киевсовет от "ОПЗЖ"

В следующее воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы, в рамках которых граждане будут выбирать мэров, а также депутатов городских, районных и областных советов.
В Киевсовет идут 24 партии, которые представили 2 197 кандидатов.
Политическая партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" представила 86 кандидатов. Их первая двадцатка:
1. Александр Попов – украинский государственный и политический деятель. 5-й глава Киевской городской государственной администрации с 2010 по 2014 год. Александр Попов стал кандидатом в мэры Киева.
2. Юлия Симунина – владелица агентства недвижимости.
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3. Михаил Царенко - бывший гендиректор коммунального объединения "Київзеленбуд".
4. Александр Плужник – бывший начальник УБОП Киева.
5. Елена Букало – руководитель строительной компании.
6. Игорь Кириленко – адвокат народного депутата от ОПЗЖ
7. Юлия Уласик – помощник-консультант нардепа от ОПЗЖ
8. Мария Марк – работает в компании "Киевгорстрой".
9. Сергей Мамоян – бывший депутат полтавского облсовета, совладелец агенства недвижимости.
10. Владимир Яловой – экс-секретарь Киеврады, депутат Киевсовета I, III и IV созывов.
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11. Ольга Арканова-Черная – супруга народного депутата Виктора Чорного, экс-зампреда Подольской РГА Киева.
12. Андрей Соколовский - директор информационного департамента одной из телерадиокомпаний.
13. Татьяна Маркова - директор департамента по продажам и маркетингу ХК "Киевгорстрой".
14. Анна Булавинцева – работала помощником нардепа VIII созыва.
15. Михаил Наконечный – экс-генеральный директор КО "Киевзеленстрой", помощник нардепа.
16. Игорь Паламар – бывший финансовый директор научно-технического предприятия, баллотировался на выборах в Киевсовет в 2015 году.
17. Руслан Крамаренко – заместитель главы КГГА (в 2010-2014 г), экс-заместитель министра ЖКХ.
18. Анжелика Рубежова – была помощником народного депутата VII созыва, предприниматель.
19. Александр Тменов – предприниматель.
20. Надежда Максименцева – бывший прокурор прокуратуры Киева и прокуратуры Голосеевского района.
Ранее мы писали о том, кто идет на выборы в Киесовет от партии "Слуга народа", а также партия "УДАР".
А также кого ведут на выборы в Киевсовет партии – все списки кандидатов.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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