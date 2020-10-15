Українська
$ 28,32
33,39
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Порошенко, Емец, Таран: кого ведет в Киевсовет "Европейская солидарность"

15 октября, 17:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

От партии зарегистрированы 119 кандидатов

Партия "Европейская солидарность" представила своих кандидатов в депутаты на местные выборы в Киевсовет, которые пройдут 25 октября. Их лидер – супруга пятого президента Украины Марина Порошенко. Также в список вошли Владимир Прокопив, Леонид Емец, Динара Габибуллаева, Виктор Кононенко и др.

Реклама

От партии "Европейская солидарность" зарегистрированы 119 кандидатов. Публикуем первую двадцатку от партии "ЕС".

1. Марина Порошенко. Кардиолог, работала в Октябрьской клинической больнице, кандидат медицинских наук. Глава Благотворительного фонда Петра Порошенко. Супруга пятого президента Украины.

Марина Порошенко

2. Владимир Прокопив – депутат Киевсовета VII-VIII созывов, кандидат химических наук, магистр административного менеджмента, специалист радиофизики, предприниматель.

Владимир Прокопив

3. Леонид Емец – народный депутат ВР Украины VII и VIII созывов, бывший первый замглавы комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, бывший член делегации Украины в ПАСЕ.

Леонид Емец
Реклама

Читайте также: Местные выборы 2020: как правильно заполнить бюллетени и не запутаться

4. Александр Погребиский – политик, волонтер, общественный активист, ветеран ООС.

Александр Погребиский

5. Динара Габибуллаева Тарлан Кизи - политолог, организатор, юрист-консультант, нардеп, лидер молодежной "ЕС".

Динара Габибуллаева

6. Сергей Таран – политолог, соучредитель Института массовой информации, Центра политологических и социологических исследований " Соціовимір".

7. Людмила Ковалевская – кандидат экономических наук, председатель Голосеевской партийной организации "Европейская Солидарность", предприниматель и директор компании.

Реклама

Читайте также: Кличко, Шовковский, Бондаренко: кто идет на выборы в Киевсовет от партии "УДАР"

8. Виктор Кононенко – экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины.

9. Костянтин Усов – общественный и политический деятель, народный депутат Украины VIII созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи.

10. Ольга Галицкая – экс-помощник народного депутата VIII созыва Дмитрия Андриевского. Также в ВР VIII созыва работала помощницей будущего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

11. Алексей Окопный – глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы.

В тренде
В Киеве расследуют антисемитские надписи у Офиса президента Украины
Реклама

12. Владимир Андрусишин - совладелец рекламной компании, продюсер проектов.

13. Анна Коваленко – помощник адвоката.

14. Наталья Пастухова – заместитель директора в компании, предприниматель.

15. Вадим Сторожук – председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам регламента и депутатской этики и первый заместитель гендиректора "Киевводоканала".

Читайте также: Местные выборы. Какие нарушения больше всего фиксируют полицейские

16. Игорь Хацевич - управляющий делами секретариата Киевсовета.

17. Олег Левченко – бывший глава Барышевской РГА Киевской области.

18. Павел Бойченко – глава Килийской объединенной территориальной общины Одесской области.

19. Ольга Чайка – культурный организатор (коммунальное учреждение Броварского районного совета "Броварской районный центр патриотического воспитания учащейся молодежи").

20. Виктория Пташник – адвокат, политик, народный депутат Украины VIII созыва.

Ранее мы писали о том, кто идет на выборы в Киевсовет от "Слуги народа", от партии "Голос".

Напомним, кого ведут на выборы в Киевсовет партии – все списки кандидатов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

партия местные выборы Европейская солидарность выборы 2020

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кого ведут на выборы в Киевсовет партии: все списки кандидатов
Кого ведут на выборы в Киевсовет партии: все списки кандидатовДругие новости
Где в Киеве может появиться инфекционный госпиталь: названы три локации
Где в Киеве может появиться инфекционный госпиталь: названы три локацииДругие новости
Власти Киева, Харькова и Сум получили нагоняй за ситуацию с COVID-19
Власти Киева, Харькова и Сум получили нагоняй за ситуацию с COVID-19Украина
Кличко, Шовковский, Бондаренко: кто идет на выборы в Киевсовет от партии
Кличко, Шовковский, Бондаренко: кто идет на выборы в Киевсовет от партии "УДАР"Власть
Протокол не значит штраф: кто лидирует по нарушению карантина в Киеве и скольких наказали
Протокол не значит штраф: кто лидирует по нарушению карантина в Киеве и скольких наказалиВласть
Зеленский в Великобритании призвал помочь со строительством Киев-Сити
Зеленский в Великобритании призвал помочь со строительством Киев-СитиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять