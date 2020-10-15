Порошенко, Емец, Таран: кого ведет в Киевсовет "Европейская солидарность"

Партия "Европейская солидарность" представила своих кандидатов в депутаты на местные выборы в Киевсовет, которые пройдут 25 октября. Их лидер – супруга пятого президента Украины Марина Порошенко. Также в список вошли Владимир Прокопив, Леонид Емец, Динара Габибуллаева, Виктор Кононенко и др.

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От партии "Европейская солидарность" зарегистрированы 119 кандидатов. Публикуем первую двадцатку от партии "ЕС".

1. Марина Порошенко. Кардиолог, работала в Октябрьской клинической больнице, кандидат медицинских наук. Глава Благотворительного фонда Петра Порошенко. Супруга пятого президента Украины.

Марина Порошенко

2. Владимир Прокопив – депутат Киевсовета VII-VIII созывов, кандидат химических наук, магистр административного менеджмента, специалист радиофизики, предприниматель.

Владимир Прокопив

3. Леонид Емец – народный депутат ВР Украины VII и VIII созывов, бывший первый замглавы комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, бывший член делегации Украины в ПАСЕ.

Леонид Емец

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4. Александр Погребиский – политик, волонтер, общественный активист, ветеран ООС.

Александр Погребиский

5. Динара Габибуллаева Тарлан Кизи - политолог, организатор, юрист-консультант, нардеп, лидер молодежной "ЕС".

Динара Габибуллаева

6. Сергей Таран – политолог, соучредитель Института массовой информации, Центра политологических и социологических исследований " Соціовимір".

7. Людмила Ковалевская – кандидат экономических наук, председатель Голосеевской партийной организации "Европейская Солидарность", предприниматель и директор компании.

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8. Виктор Кононенко – экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины.

9. Костянтин Усов – общественный и политический деятель, народный депутат Украины VIII созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи.

10. Ольга Галицкая – экс-помощник народного депутата VIII созыва Дмитрия Андриевского. Также в ВР VIII созыва работала помощницей будущего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

11. Алексей Окопный – глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы.

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12. Владимир Андрусишин - совладелец рекламной компании, продюсер проектов.

13. Анна Коваленко – помощник адвоката.

14. Наталья Пастухова – заместитель директора в компании, предприниматель.

15. Вадим Сторожук – председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам регламента и депутатской этики и первый заместитель гендиректора "Киевводоканала".

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16. Игорь Хацевич - управляющий делами секретариата Киевсовета.

17. Олег Левченко – бывший глава Барышевской РГА Киевской области.

18. Павел Бойченко – глава Килийской объединенной территориальной общины Одесской области.

19. Ольга Чайка – культурный организатор (коммунальное учреждение Броварского районного совета "Броварской районный центр патриотического воспитания учащейся молодежи").

20. Виктория Пташник – адвокат, политик, народный депутат Украины VIII созыва.

Ранее мы писали о том, кто идет на выборы в Киевсовет от "Слуги народа", от партии "Голос".

Напомним, кого ведут на выборы в Киевсовет партии – все списки кандидатов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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