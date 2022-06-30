После ракетного удара по ТЦ в Кременчуге: что изменится в Киеве

Помимо закрытия детских площадок в ТРЦ, в столице предлагают запретить работать объектам, где нет укрытий

В ГСЧС Киева заявили о новых рекомендациях для киевлян. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Киеве приостановили работу детских площадок и развлекательных комплексов, которые размещены на территории торгово-развлекательных центров. Это связано с трагедией в ТЦ "Амстор" в Кременчуге, по которому российские войска нанесли ракетный удар.

Сайт "Сегодня" выяснял детали запрета.

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Цель – не допустить новых трагедий

В ГСЧС Киева говорят, что после трагедии в Кременчуге они разработали свои рекомендации для объектов массового скопления людей, в том числе и по поводу приостановки работы детских площадок и развлекательных комплексов на территории ТРЦ. Сделано это, чтобы не допустить трагедий в столице. Люди должны придерживаться новых правил в условиях войны.

"Увы, наши люди уже расслабились и перестали реагировать на сигналы воздушной тревоги. Мы предоставили свои рекомендации в КГГА и Киевскую военную администрацию относительно работы объектов массового скопления людей", – рассказала сайту "Сегодня" спикер столичной ГСЧС Светлана Водолага.

Она добавила, что любой руководитель объекта – ТРЦ, ТЦ, ресторана или бизнес-центра – несет ответственность за жизнь и здоровье людей, которые там находятся и работают. Руководитель объекта должен гарантировать безопасность гражданам и во время воздушной тревоги организовать информирование людей.

"Посетители должны знать, куда бежать в укрытие, а руководство объектов должно предусмотреть место, где люди могут спрятаться от опасности. Это может быть укрытие в подвальном помещении или помещении двойного применения – паркинг или метрополитен. Если на территории ТРЦ нет бомбоубежища или подвального помещения, то руководитель обязан наладить контакт с ближайшими соседними объектами, где люди могут спрятаться от опасности", – сказала Светлана Водолага.

Все должно быть продумано

Жизнь в условиях войны требует новых решений. Руководители таких объектов, как ТРЦ, рестораны и ТЦ, должны предусмотреть алгоритм действий в новых условиях.

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Например, вы пришли в ресторан и заказали обед. Вам принесли блюда и тут зазвучал сигнал тревоги. Что делать в таких ситуациях – уходить, не расплатившись? Или брать тарелки с собой в укрытие?

"Все зависит от руководителя объекта, если он не хочет терять свои средства. Он должен наработать механизм действий в таких ситуациях. Как вариант, расчет посетителей еще во время оформления заказа, а также предложить одноразовую посуду, чтобы отдать еду клиенту, если вдруг прозвучит сигнал воздушной тревоги", – отметили в ГСЧС.

Новые рекомендации

ГСЧС Киева направила свои рекомендации в Киевскую военную администрацию и КГГА.

"В Киевской военной администрации уже подготовили распоряжение – приостановить работу детских площадок и развлекательных комплексов в торговых центрах и ТРЦ. Они не будут работать до отдельного распоряжения. Мы в свою очередь не рекомендуем киевлянам посещать места большого скопления людей, где нет бомбоубежищ", – добавила Светлана Водолага.

Руководители объектов массового скопления людей должны провести учения по эвакуации посетителей. Также им поручено организовать оповещение о сигнале воздушная тревога на территории объекта, если его нет.

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Спасатели рекомендуют руководителям объектов информировать граждан о путях эвакуации, чтобы не допускать паники. Люди должны быть информированными и четко знать, куда бежать к выходу, а также где именно искать укрытие на самом объекте или возле него.

"Мы советуем нашим гражданам перед походом в магазин или торговый центр предварительно ознакомиться, где находятся ближайшие объекты укрытия. Карту бомбоубежищ можно посмотреть на сайте КГГА. Про свою безопасность киевляне должны думать в первую очередь", – отметили спасатели.

Что еще рекомендуют?

В ГСЧС Киева рекомендовали городским властям временно останавливать работу ТЦ, ТРЦ, когда звучит сигнал воздушной тревоги.

"Мы рекомендовали приостанавливать работу объектов с массовым скоплением людей, но пока решения по этой рекомендации нет. Также мы рекомендовали остановить работу объектов, на территории которых и по соседству вообще нет объектов укрытия. Пока неизвестно, пойдет ли город на такой шаг, поскольку подобные решения принимаются комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. У нас нет полномочий запрещать что-либо, а только вносить предложения – окончательное решения за городской властью", – отметила Светлана Водолага.

Также спасатели рекомендовали ограничить количество посетителей на территории объектов массового скопления людей до той, которая может поместиться в его укрытии.

"Если укрытие рассчитано на 500 человек, то в магазине или ТРЦ не может находиться одновременно более 500 человек. Пока это только рекомендация, окончательного решения от города нет", – заявила Светлана Водолага.

Известно, что многие магазины и торговые центры продолжают свою работу, когда звучит сигнал воздушной тревоги. Как заверяют в ГСЧС Киева, в отдельном поручении контроль за работой таких объектов возложен на сотрудников полиции.

Что говорят в полиции?

В полиции Киева поясняют, что к ним еще не поступали документы в отношении временного прекращения работы детских площадок и развлекательных комплексов в ТРЦ. Правоохранители ждут соответствующих документов.

В полиции говорят, что их сотрудники не дежурят возле каждого столичного ТЦ – их в городе очень много. Такие объекты имеют собственную охрану. Сотрудники охранных служб должны помогать людям безопасно покинуть помещения в случае сигнала тревоги.

"На каждом объекте, где есть массовое скопление людей, есть своя охрана, которая занимается вопросами эвакуации посетителей в случае сигнала тревоги. Правоохранители выезжают на место, если поступают сообщения от граждан, что в ТРЦ или магазине игнорируют сигналы воздушной тревоги и продолжают работать. Полицейские могут выезжать на место и проводить проверку – поскольку это угроза безопасности граждан", – отметили в полиции Киева.

Кто несет ответственность?

Напомним, ответственность за безопасность посетителей ТРЦ и магазинов возложена на руководителя данного объекта.

"Если люди пострадали, то в любом случае будет открыто уголовное производство. Правоохранители будут выяснять, есть ли вина руководителя объекта или нет. И окончательное решение будет определять суд, в том числе по вопросам о выплате компенсаций", – заявили в ГСЧС Киева.

Ранее сайт "Сегодня" писал про работника ТЦ в Кременчуге, который объяснил, как чудом выжил после ракетного удара. Также разведка Великобритании рассказала, почему Россия ударила по этому ТЦ.