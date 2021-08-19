Претендент на кресло Кличко – Петр Чернышов: что о нем известно?

На этой неделе опять поднялась тема смещения мэра Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Сайт "Сегодня" от своих источников узнал, что этот пост может достаться министру развития общин и территорий Алексею Чернышову.
Who is Mister Чернышов?
- Родился в Харькове 4 сентября 1977 года, где провел детство, школьные годы, получил высшее образование.
- С 1994 по 1999 год – учеба в Харьковском гуманитарном университете "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия".
- С 1996 по 2002 год – по специальности "Правоведение" учился в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.
- В 1999 году проходил профессиональный курс по стандартам международного Института управления проектами.
- Успешно занимался бизнесом в IT-отрасли, а позже коммерческой недвижимостью.
- 20 октября 2019 года Кабинет министров согласовал кандидатуру Алексея Чернышова на пост главы Киевской областной государственной администрации.
- Под руководством губернатора Чернышова был разработан стратегический план развития региона, среди приоритетных направлений которого – децентрализация, развитие инфраструктуры Киевской области.
- На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта 2020 года Чернышов вошел в обновленный состав Кабинета министров Украины.
У Петра Чернышова есть страница в Facebook. Мы побродили по ней, но никаких интересных деталей не нашли. Одина официальная информация.
Напомним, что Виталий Кличко постоянно заявляет, что центральная власть оказывает на него давление с тем, чтобы он освободил кресло главы КГГА. Мэр даже заявил, что такого не было при Викторе Януковиче.
На этой неделе Кличко выпустил видеообращение, в котором сказал, что проводимые в департаментах КГГА и коммунальных предприятиях обыски тоже являются элементом давления на него.
Кстати, пока Алексей Чернышов не подтверждает информацию о том, что его кандидатуру рассматривают в качестве будущего главы КГГА.