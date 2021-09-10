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"Я мог заразить несколько сотен людей". Разумков получил положительный результат теста на COVID-19

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
10 сентября, 21:43
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Спикер Рады собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии
Председатель Верховной Рады Разумков заболел коронавирусом. Коллаж: "Сегодня"
Председатель Верховной Рады Разумков заболел коронавирусом. Коллаж: "Сегодня"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что уже во второй раз получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями – это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую.

Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", – написал Разумков на странице в Facebook.

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Разумков опубликовал свой положительный тест на коронавирус
Разумков опубликовал свой положительный тест на коронавирус

Спикер Рады собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине. Но он надеется, что сможет выступить online.

"Буду находиться на самоизоляции, некоторое время буду работать дистанционно", – написал спикер парламента.

Пандемия коронавируса "бьет" по местным и государственному бюджетам

Дмитрий Разумков ранее рассказал, что пандемия коронавируса вредит всем бюджетам: и местным, и государственному, однако центральная власть пытается предпринять меры, чтобы избежать плачевных итогов карантина, которые случились в других странах.

"Давайте посмотрим, что происходит в мире – мы, к сожалению, не уникальны. Тем не менее мы принимаем превентивные меры для того, чтобы не повторить ту ситуацию, которую наблюдаем во многих странах Европы и пока нам это удается. Будем надеяться, что так будет и в дальнейшем", – сказал Разумков.

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Он признал, что Украина менее подготовлена к этому кризису, нежели страны Европы.

"Поэтому это будет "бить" по бюджету, и мы, к сожалению, видим эти события. Но в первую очередь государство должно защитить людей, своих граждан и мне кажется, что большая часть мер, которые сегодня предпринимаются – они правильные. Если будут какие-то нюансы, которые нужно будет подрегулировать – мы оперативно будем на это реагировать", – отметил спикер.

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