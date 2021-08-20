Решили восстановить усадьбу Барбана? Почему Кличко пригласили на заседание СНБО

Усадьба – это исторический одноэтажный дом, который находится в столице на улице Обсерваторной

На снимке - Усадьба Барбана. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал приглашение председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. По его словам, два вопроса встали срочно, а именно – архитектурные памятники Киева и усадьба Барбана.

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Об этом заявил Никифоров на заседании СНБО.

По его словам, архитектурное и историческое наследие Киева растворяется на глазах.

"Оно растворяется в стекляшках, небоскребах. Некоторые памятники архитектуры киевляне успевают отбить, некоторые, как этой ночью – нет", – отметил Никифоров.

Он отметил, что ввиду того, что произошло с усадьбой Барбана, СНБО приняло несколько решений. Прежде всего, будет проведена оценка разрушения усадьбы. В случае наличия уголовного элемента будет начато расследование. Кроме того, хотят восстановить разрушенный памятник.

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"Это решение касается разных уровней: полиции, КГГА, правительства, местных властей. Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины", – отметил он.

Известно, что Кличко не смог прийти на заседание СНБО, поскольку находится с рабочей поездкой в Чернигове.

Что говорит секретарь СНБО

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в последнее время наша столица превращается из исторического почтенного города, в котором есть наследие ЮНЕСКО, в застройку, которая "является абсолютно неконтролируемой, очень опасной для многих процессов нашей столицы".

"Хотели обсудить этот вопрос (ред. – с мэром Киева), по этому вопросу принято протокольное поручение, речь идет не только о Киеве, всем местным администрациям провести проверку объектов, подпадающих под закон об охране культурного наследия.

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Он добавил, что на ближайшем заседании СНБО, когда документы будут готовы, будут рассматривать все эти вопросы.

"Я не знаю, кто посоветовал Виталию Владимировичу, какие политтехнологи, запустить такое решение о том, что якобы на заседании СНБО мы можем снимать Кличко. Полномочий снимать Кличко у нас нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров. Мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, мы можем обратить внимание на состояние дел в Киеве", – говорит Алексей Данилов.

Усадьба Барбана – справка

Это исторический одноэтажный дом, который находится в Киеве по адресу Обсерваторная, 6. Был возведен в конце XIX века для Александра Барбано и снесен в 2021 году.

Год постройки особняка – 1891. Сначала здание строилось для титулярного советника Александра Андреевича Барбано. Затем принадлежала дворянину Ивану Гореславскому. 1910 года особняк приобрел известный провизор Вячеслав Николаевич Геращеневский.

В его собственности также находилась аптека на Крещатике, а также он занимал должность казначея Киевского аптечного общества, которое находилось под руководством Адама Марцинчика. После революции дом был передан советской власти. 1944-1945 года в особняке жила семья председателя Комитета по делам искусств при Совнаркоме УССР, академика-драматурга Александра Корнейчука.

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