Семьи погибших защитников Ирпеня получат от города по 100 тысяч грн

Городские власти решили поддержать родных погибших Героев

Депутаты Ирпеня обещают не забыть своих погибших защитников / Коллаж "Сегодня"

Местные органы власти пострадавшего от российской оккупации Ирпеня (Киевская область) решили поддержать родственников погибших защитников города денежной компенсацией. Ее сумма составит 100 тысяч гривен.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин на своем телеграм-канале.

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Что известно

"Сегодня на внеочередной сессии Ирпенського горсовета было выделено по 100 000 грн семьям наших погибших Героев. Мы хорошо понимаем, что это ничто по сравнению с той потерей, которую понесли родители, жены, дети, родные… Но пусть это будет той самой малой поддержкой, которую мы можем сейчас оказать семьям погибших защитников Ирпеня. Обещаю, в дальнейшем никогда не покидать эти семьи наедине со своим горем. Теперь они и наши родные! Низкий поклон!", – написал Маркушин.

Защита Ирпеня