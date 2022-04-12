Семьи погибших защитников Ирпеня получат от города по 100 тысяч грн

Местные органы власти пострадавшего от российской оккупации Ирпеня (Киевская область) решили поддержать родственников погибших защитников города денежной компенсацией. Ее сумма составит 100 тысяч гривен.
Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин на своем телеграм-канале.
Что известно
"Сегодня на внеочередной сессии Ирпенського горсовета было выделено по 100 000 грн семьям наших погибших Героев. Мы хорошо понимаем, что это ничто по сравнению с той потерей, которую понесли родители, жены, дети, родные… Но пусть это будет той самой малой поддержкой, которую мы можем сейчас оказать семьям погибших защитников Ирпеня. Обещаю, в дальнейшем никогда не покидать эти семьи наедине со своим горем. Теперь они и наши родные! Низкий поклон!", – написал Маркушин.
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Защита Ирпеня
- Один из пригородов Киева находился частично под оккупацией несколько недель. Полностью освободить Ирпень после почти двух недель ожесточенных боев удалось военным.
- Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин рассказал о зверствах оккупантов. По его словам, военные РФ расстреляли девочек и женщин, а потом ездили по ним на танках.
- Полностью освободить Ирпень после почти двух недель оккупации 30% города удалось благодаря героическому сопротивлению военных, подразделений СБУ "Альфа", "Омега", Главного разведуправления и территориальной обороны. Однако в боях за город погибли около пятидесяти защитников Украины.
- Сейчас в Ирпене объявили усиленный комендантский час – с 06:00 12 апреля до 09:00 15 апреля. Продолжается разминирование города, восстановление инфраструктуры и сбор тел погибших.