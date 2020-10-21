Сергей Притула идет в мэры Киева. Что мы знаем об этом кандидате

По всей Украине в воскресенье, 25 октября, пройдут местные выборы. Один из 20 претендентов на пост мэра Киева от партии "Голос" – Сергей Притула. Он известный телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер нескольких шоу на телевидение. Летом он публично заявил о завершении актерской карьеры в связи с решением участвовать в выборах.

Сергей Притула – кандидат в мэры Киева

Образование

Реклама

Родился 22 июня 1981 года в Збараже Тернопольской области, там же закончил школу. Затем поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства. В университете был активным участником молодежных организаций, играл в КВН, участвовал в конкурсах художественной самодеятельности. Кроме этого, активно занимался спортом – играл в страйкбол, а также был волонтером. Прошел кастинг на должность радиоведущего.

Читайте также: Виталий Кличко снова идет в мэры Киева. Что мы знаем об этом кандидате

После чего отучился несколько лет в лондонском колледже. Еще находившись на учебе в Лондоне Притула подрабатывал строителем, грузчиком, официантом и помощником повара. Вернувшись на родину занял должность студенческого декана своего института, и возобновил работу на радио. После защиты диплома остался работать в должности директора центра молодежных инициатив, параллельно учился в магистратуре.

Карьера в шоу-бизнесе

В 2004 году прошел кастинг на должность ведущего программы и появился в эфире одного из общенациональных каналов. А уже в 2005 году получил приглашение от столичной радиостанции и переехал в Киев.

Реклама

Здесь берет свое начало его стремительная карьера юмориста и ведущего. С 2008 года Сергей Притула вместе со своим коллегой Александром Педаном возглавляет утренний эфир одного из украинских каналов — становится ведущим популярного телешоу.

В этом же году становится автором и сопродюсером народного юмористического скетч-шоу на канале. Сам же играет главную роль в этом шоу.

С 2013 по 2017 года работает ведущим различных шоу-программ.

Читайте также: Выборы в Днепре: кто идет в депутаты облсовета от 11 партий

В 2017 году он стал ведущим премии "Телетриумф". Два года подряд был ведущим на национальном отборе "Евровидение-2017" и "Евровидение-2018".

В тренде Как в Киеве добиться подачи отопления в квартиру – инструкция

Политическая карьера

Реклама

В 2019 году началась его политическая карьера – он стал кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" на парламентских выборах.

А уже 11 августа 2020 года на съезде партии "Голос" выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Киева.

Личная жизнь

Первой женой Притулы стала Юлия Андрийчук из Тернополя. У него есть сын Дмитрий от первого брака, который родился в 2008 году.

Во второй раз Сергей Притула женился в 2015 году на Екатерине Сопельник. Старшая сестра Екатерины – уже более 15 лет является женой политика Виталия Хомутынника.

Награды

Орден "За заслуги" ІІІ степени – его он получил в 2019 году.

Реклама

Напомним, голосование состоится 25 октября и впервые пройдет оно в условиях эпидемии.

Ранее мы писали, кто идет на выборы в Киевский облсовет.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама