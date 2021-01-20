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Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

20 января, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр проинформировал о ситуации в столице

Мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн пресс-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

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Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных COVID-19 в Киеве; сколько больных гриппом и ОРВИ зафиксировали в столице; о восстановлении обучения в школах; об экологических проектах города.

Тем временем Пекин заявил, что пандемия COVID-19 могла быть вызвана отдельными вспышками в разных регионах планеты, а Китай всего лишь стал первой страной, которая сообщила о новом вирусе.

Эксперты независимой комиссии, созданной Всемирной организацией здравоохранения для оценки мер по борьбе с пандемией, обвинили ВОЗ и правительство Китая в медленном реагировании на распространение коронавируса на начальном этапе.

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Киев статистика Виталий Кличко брифинг

Источник: Сегодня

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