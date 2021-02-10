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Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

10 февраля, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр проинформировал об эпидемической ситуации в столице

Мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-брифинг о текущей эпидситуации в столице.

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Ранее мы писали, что за сутки коронавирусом заразились более трех тысяч украинцев.

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Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов пообещал бесплатный доступ к вакцине от COVID для всех украинцев до конца года. Он подчеркнул, что речь идет об обеспечении доступа к вакцине, а не об обязательной прививке, поскольку вакцинация добровольная.

Смотрите сюжет – в Ухани почти закончили расследование – откуда взялся коронавирус:

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Киев статистика эпидемия карантин Виталий Кличко коронавирус брифинг

Источник: Сегодня

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